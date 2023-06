WEC | 6h di Monza: ecco le ultime novità tra i 36 iscritti

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato l'elenco iscritti finale per la 6h di Monza che si svolgerà la prossima settimana come quinto round della stagione 2023.

Fra le 13 Hypercar, oltre alla già annunciata prima uscita della Porsche 963 di Proton Competition per Neel Jani/Gimmi Bruni/Harry Tincknell, la Glickenhaus ha scelto di offrire una seconda opportunità a Nathanael Berthon, che sarà a bordo della 007 LMH #708 assieme a Romain Dumas ed Olivier Pla rimpiazzando Ryan Briscoe.

La Vanwall Racing ha invece già confermato l'ingaggio di Joao Paulo De Oliveira al posto del 'dimissionario' Tom Dillmann, con Esteban Guerrieri e Tristan Vautier ancora al volante della Vandervell 680 #4.

In LMP2 confermate le 11 Oreca previste, con Andrea Caldarelli che salirà sulla 07-Gibson #9 di Prema Racing dato che Juan Manuel Correa avrà l'impegno di Formula 3 a Silverstone.

Sempre nella squadra veneta, Matthias Beche rimpiazza Mirko Bortolotti sulla #63, che andrà al Norisring per correre nel DTM con la Lamborghini di SSR Performance.

In LMGTE invece c'è il forfait della Aston Martin #98 iscritta dalla NorthWest AMR e gestita da Heart of Racing (che dovrebbe comunque rientrare per la tappa del Fuji) a causa della concomitanza con l'IMSA SportsCar Championship al quale il team americano ha dato precedenza per essere al via della Classe GTD al Canadian Tire Motorsports Park di Mosport.

#57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO: Takeshi Kimura, Scott Huffaker, Daniel Serra Photo by: JEP / Motorsport Images

In casa Ferrari viene confermato Julien Piguet come compagno di squadra di Simon Mann ed Ulysse De Pauw sulla 488 #21, mentre Daniel Serra non potrà prendere parte all'evento con la #57 di Kessel Racing, che ha chiamato Kei Cozzolino a completare l'equipaggio assieme a Scott Huffaker e Takeshi Kimura.

Fra i 36 iscritti all'evento, l'unica formazione ancora da definire è quella della Project 1-AO, sempre per la concomitanza IMSA che impedisce sulla carta a PJ Hyett e Gunnar Jeannette di essere sulla Porsche 911 #56 con Matteo Cairoli, per ora il solo sicuro di correre a Monza.

Photo by: Eric Le Galliot

Il programma

Le attività in pista cominceranno nella giornata di venerdì 7 con le due sessioni di Prove Libere, la terza come sempre è prevista al sabato prima delle Qualifiche, con gara domenica.

Vediamo tutti gli orari nello specifico per non perdersi nulla.

VENERDI' 7 LUGLIO

Prove Libere 1: 11;30-13;00

Prove Libere 2: 15;40-17;10

SABATO 8 LUGLIO

Prove Libere 3: 10;45-11;45

Qualifiche: 14;40 (LMGTE AM-LMP2-Hypercar)

DOMENICA 9 LUGLIO

Gara: 12;30 (6h)