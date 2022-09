WEC | 6h del Fuji: Toyota e Ferrari brillano nelle Libere

Carica lettore audio

Toyota e Ferrari partono bene nelle due sessioni di Prove Libere valide per la 6h del Fuji, quinto appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Sotto un cielo plumbeo, ma su pista asciutta, team e piloti hanno cominciato a prepararsi per l'evento giapponese, nel quale in diversi sono all'esordio e quindi intenti a raccogliere dati e informazioni.

Le prove proseguiranno sabato quando in Italia sarà notte fonda con le Libere 3, mentre le Qualifiche andranno in scena alle ore 7;40 di domani mattina.

Libere 1: Toyota sugli scudi, AF Corse vola in LMP2

Nelle Prove Libere 1 le Toyota hanno subito fatto la voce grossa occupando le prime due posizioni della classifica.

La GR010 Hybrid #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa ha fermato il cronometro sull'1'31"171 precedendo per un paio di decimi la #7 dei Campioni in carica Conway/Kobayashi/López.

Le Peugeot 9X8 sono al terzo e quarto posto, con la #94 di Duval/Menezes/Rossiter in scia alla vettura giapponese che la precede, mentre la #93 di Di Resta/Jensen/Vergne accusa mezzo secondo dalla vetta.

Top5 per la vecchia Alpine A480-Gibson LMP1 #36 gestita dal Team Signatech per il trio Negrão/Lapierre/Vaxivière, ad 1"3 dal primato, seguita a ruota dalla Oreca 07-Gibson #83 di AF Corse che con Perrodo/Nielsen/Rovera non solo spicca tra le LMP2, ma è anche la prima delle PRO/AM con il tempo di 1'32"624.

A seguire troviamo le Oreca di United Autosports USA, curiosamente appaiate con lo stesso identico crono siglato da Lynn/Jarvis/Pierson (#23) e Albuquerque/Hanson/Owen (#22).

Il nono posto generale è per la #28 di Jota (Rasmussen/Jones/Aberdein), davanti alla #31 di WRT (Frijns/Gelael/Vanthoor) che chiude la Top10 assoluta.

Per completare il discorso PRO/AM, il secondo posto se lo prendono Thomas/Allen/Binder con la #45 di Algarve Pro Racing, il terzo la #35 di Ultimate nelle mani di J.Lahaye/M.Lahaye/Heriau.

In Classe LMGTE PRO la spunta la Ferrari 488 #51 di AF Corse col duo Pier Guidi/Calado in 1'37"723, sufficiente per precedere per pochissimo le Porsche 911 RSR-19 della Manthey condotte da Christensen/Estre (#92) e Bruni/Lietz (#91).

La seconda Ferrari affidata a Fuoco/Molina chiude quarta della truppa con dietro la Chevrolet Corvette C8.R #64 preparata da Pratt&Miller per Milner/Tandy.

In LMGTE AM è la Porsche #46 del Team Project 1 (Cairoli/Pedersen/Leutwiler) ad avere la meglio in 1'39"064 con dietro le Aston Martin Vantage #777 della D'Station Racing/TF Sport guidata da Fujii/Hoshino/Fagg e #98 di NorthWest AMR (Dalla Lana/Pittard/Thiim).

Le Ferrari #60 di Iron Lynx (Schiavoni/Cressoni/Fisichella) e #71 di Spirit Of Race (Dezoteux/Ragues/Aubry) sono in Top5.

Libere 2: bis giapponese, brillano le Iron Dames

Nella seconda sessione di prove, le Toyota proseguono la loro cavalcata e stavolta è Kobayashi a portare davanti la #7 in 1'29"948, battendo la #8 di Hartley per un paio di decimi.

Stavolta le Peugeot sono terza e quinta; la #94 è a 1"2 dal primato con Duval, la #93 è leggermente più distante con Vergne che viene preceduto dalla Alpine di Lapierre.

In LMP2 arriva la doppietta della Jota: la Oreca #38 di Gonzales/Da Costa/Stevens gira in 1'32"351 tenendosi dietro la gemella #28, il cui più veloce è Jones.

United Autosports USA agguanta la terza piazza grazie ad Owen sulla #22, mentre AF Corse si conferma veloce, dato che Nielsen porta la #83 al quarto posto generale e sempre in cima alla categoria PRO/AM.

WRT chiude in Top5 con la #31, il cui miglior tempo lo centra Frijns, seguita dalla sorellina #41 griffata RealTeam nelle mani di Andrade/Habsburg/Nato.

Settimo tempo del gruppo per Kubica/Colombo/Delétraz con la #9 di Prema, in PRO/AM il podio virtuale è completato da Algarve Pro Racing e Ultimate.

In LMGTE PRO primeggia ancora la Ferrari #51, stavolta con Alessandro Pier Guidi, in 1'37"682, per pochissimi decimi davanti alla Porsche #91 di Gimmi Bruni e alla #92 di Kévin Estre.

Miguel Molina è quarto e il più rapido della Ferrari #52, più staccata la Corvette di Tommy Milner.

In LMGTE AM doppietta per le Ferrari di Iron Lynx: la migliore è la #85 delle Iron Dames Frey/Gatting/Bovy in 1'39"170, per 0"015 meglio del tempo firmato da Fisichella con la 488 #60.

Stesso crono del romano lo fa Marco Sorensen con la Aston Martin #33 di TF Sport, che batte la Ferrari #54 di Rigon/Flohr/Castellacci e le Porsche di Project 1 e GR Racing.

