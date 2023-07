WEC | 36 iscritti per la 6h del Fuji, manca Glickenhaus

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato l'elenco iscritti per la 6h del Fuji, prossima tappa della stagione 2023 che si terrà il fine settimana dell'8-10 settembre.

In Giappone sono 36 le vetture previste e rispetto al weekend di Monza la Classe Hypercar ne perde una, ossia la Glickenhaus. Come già annunciato dopo l'evento brianzolo di un paio di settimane fa, la squadra italo-americana ha preferito rinunciare alla lunga e dispendiosa trasferta in estremo oriente con la sua unica 007 LMH per motivi tecnico-economici, ed anche il round in Bahrain resta in forse come già accaduto nel 2022.

La categoria principale vedrà quindi le coppie schierate da Toyota, Ferrari e Peugeot vedersela contro la Vanwall - che conferma il trio Guerrieri/Vautier/De Oliveira - e le LMDh di Cadillac e Porsche, queste ultime rappresentate dai team Penske (963 ufficiali), Jota e Proton Competition.

#7 TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Motorsport Images

In Classe LMP2 sono sempre 11 le Oreca iscritte, due per Prema, United Autosports, WRT e Alpine, ed una per Inter Europol Competition, Vector Sport e Jota. Juan Manuel Correa risale sulla 07-Gibson #9 di Prema assieme a Filip Ugran e Bent Viscaal, mentre dall'altra parte del box riecco Mirko Bortolotti con Doriane Pin e Daniil Kvyat sulla #63, dopo che il trentino era stato assente da Monza per correre nel DTM.

In Classe LMGTE AM vedremo all'opera 13 vetture: Julien Piguet rimane in equipaggio con Simon Mann ed Ulysse De Pauw al volante della Ferrari 488 #21 di AF Corse, PJ Hyett e Gunnar Jeannette affiancheranno nuovamente Matteo Cairoli sulla Porsche #56 di Project 1 dopo essere stati impegnati in IMSA concomitante con Monza.

Torna pure la Aston Martin preparata dalla Heart Of Racing e iscritta con il #98 come NorthWest AMR per il trio Mancinelli/James/Riberas, anch'essa andata a correre a Mosport due settimane or sono saltando il Mondiale.