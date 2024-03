WEC | 118 giri per Vettel sulla Porsche 963: "Divertente!"

Sebastian Vettel ha portato a termine il test con la Porsche 963 al Motorland Aragón mettendo insieme 118 giri.

Si è mostrato visibilmente sorridente e soddisfatto il tedesco una volta sceso dal prototipo preparato dagli uomini del Team Penske, che assieme ai colleghi della Casa di Weissach si sono recati in Spagna per svolgere una prova endurance di 36 ore in preparazione alla 24h di Le Mans.

Ad Alcañiz la Porsche ha portato anche tutto il suo battaglione di piloti ufficiali del FIA World Endurance Championship, ovvero Matt Campbell/Michael Christensen/Frédéric Makowiecki dell'equipaggio #5 e Kévin Estre/André Lotterer/Laurens Vanthoor della vettura #6.

Assieme a loro, oltre a Vettel, c'era anche Thomas Preining, Campione in carica del DTM, che ha così potuto provare per la seconda volta la LMDh telaiata Multimatic dopo l'uscita nei Rookie Test andati in scena in Bahrain nel novembre scorso.

Vettel è salito questa mattina in macchina attorno alle ore 11;00 e in pratica ha percorso un totale di 581 km senza accusare alcun problema particolare e scendendo con un bel sorriso stampato in faccia dicendo subito: "E' stato divertente!"

"Naturalmente tengo d'occhio anche altre discipline motoristiche e conosco molti piloti che sono attivi nel WEC e a Le Mans - ha poi aggiunto il 36enne - A un certo punto, la mia curiosità era così grande che mi è venuta l'idea di provare personalmente. Porsche mi ha dato l'opportunità di salire su una hypercar attuale con la 963".

"Dopo la regolazione del sedile, la sessione al simulatore e il roll-out a Weissach, avevo già una buona sensazione".

"Guidare la 963 sulla pista di Aragon è stato decisamente divertente. Per prima cosa ho dovuto abituarmi a tutto e trovare il mio ritmo. L'esperienza di guida è diversa per via del tetto sopra la testa, oltre che per la gestione del peso maggiore e degli pneumatici".

"I piloti Porsche sono stati molto disponibili e mi hanno spiegato le particolarità e le cose a cui dovevo abituarmi. Questo mi ha facilitato la vita".

Jonathan Diuguid, AD di Porsche Penske Motorsport, si è mostrato altrettanto contento di come si è svolta la prova: "Aragon è uno dei pochi posti in Europa dove possiamo correre 24 ore su 24 e ci offre l'opportunità di correre per 36 ore di fila in preparazione di Le Mans. Il lunghissimo rettilineo posteriore ci permette di raggiungere la velocità massima di oltre 300 km/h che vediamo sul Circuito delle 24 Ore".

"Avere Sebastian Vettel qui è stata un'opportunità unica per il team. È un quattro volte Campione del Mondo di F1, ha un'enorme esperienza con i sistemi ibridi e di sicurezza sulle auto da corsa ad alte prestazioni".

"Avere il suo punto di vista fresco e unico sulla vettura fornendo una indicazione sui nostri sistemi e sulle nostre prestazioni è stata un'opportunità unica. Siamo felici di averlo qui. È uscito dall'auto con un sorriso, il che è positivo".