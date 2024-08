Video WEC | The Red Line: il dietro le quinte Ferrari in Brasile

Il calore del pubblico brasiliano, tornato ad accogliere una gara del FIA WEC dieci anni dopo l’ultima apparizione, e l’atmosfera di un tracciato unico come Interlagos fanno da cornice alla nuova puntata di “Full Access: The Red Line”, disponibile sul canale YouTube di Ferrari, incentrata sulla 6 Ore di San Paolo.

Il quinto appuntamento del Mondiale endurance andato in scena il 14 luglio – a meno di un mese dallo storico successo alla 24 Ore di Le Mans, il secondo consecutivo per il Cavallino Rampante – si è concluso con le 499P numero 51 e 50 del team Ferrari – AF Corse in quinta e sesta posizione, rispettivamente con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, e Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen.

L’unico round della stagione organizzato in Sudamerica, inoltre, ha visto la Le Mans Hypercar numero 83, iscritta dal team AF Corse, conquistare il secondo posto nella classifica per le squadre indipendenti in virtù del piazzamento – 11esimo assoluto – dei piloti ufficiali Ferrari Yifei Ye e Robert Shwartzman, in equipaggio con Robert Kubica.

Come da tradizione “Full Access: The Red Line” permette al pubblico di scoprire il dietro le quinte dell’impegno iridato andando ben oltre l’attività in pista.

Dall’arrivo della squadra in Brasile passando per le discussioni dei piloti con i manager, i briefing con i tecnici e gli incontri con i tifosi ferraristi, la quinta puntata della docu-serie permette di rivivere le emozioni di un round che ha avuto come palcoscenico la spettacolare cornice di ben 73.205 spettatori che hanno assistito all’evento nell’arco del fine settimana.