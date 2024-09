Video WEC | The Red Line: il dietro le quinte Ferrari a Austin

Arriva in America la prima vittoria assoluta della Ferrari 499P numero 83 in livrea Giallo Modena, prima al traguardo della Lone Star Le Mans, sesto atto del FIA WEC 2024, in una domenica completata dal terzo posto della 499P #50.

L’evento statunitense si può rivivere grazie al nuovo capitolo di “Full Access: The Red Line”, la serie che svela episodi e momenti inediti.

Una data storica, l’1 settembre 2024, che rimarrà negli annali della Casa di Maranello: Ferrari, infatti, per la prima volta ha conquistato due gare in altrettanti campionati del mondo nel medesimo giorno.

La festa al Circuit of the Americas con i piloti ufficiali Yifei Ye e Robert Shwartzman, insieme a Robert Kubica, sul gradino più alto del podio, ha seguito di poche ore la grande vittoria della Scuderia Ferrari, al GP d’Italia di Formula 1, con Charles Leclerc applaudito dai tifosi a Monza.

“Full Access: The Red Line” narra l’intero fine settimana dell’evento endurance permettendo agli spettatori di scoprire il dietro le quinte della gara che ha radunato in tribuna 65.089 spettatori nell’arco del fine settimana.

Dall’arrivo in Texas dei piloti e dell’intera squadra ufficiale Ferrari – AF Corse e del team AF Corse, passando per le prime sessioni in pista caratterizzate da un crescendo di adrenalina ed emozioni, coronate prima dalla pole position – firmata da Antonio Giovinazzi sulla 499P #51, poi costretta al ritiro in gara – e il gran finale, una 6 Ore vissuta da protagonista per il Cavallino Rampante e completata da una vittoria e un terzo podio.