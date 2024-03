Video WEC | Lamborghini: come è nata la nuova SC63 per Le Mans

La Lamborghini SC63 ha fatto il suo esordio in questo fine settimana in Qatar nel primo round del FIA World Endurance Championship.

La nuova vettura, costruita secondo il regolamento LMDh, è stata sottoposta a un vasto programma di test da quando è stata presentata la scorsa estate.

Per raccontare questa storia, la Casa di Sant'Agata Bolognese ha pubblicato un filmato approfondito su YouTube, intitolato Rush to the Hyper, per portare i fan dietro le quinte mentre la macchina con telaio Ligier e alimentata da un motore V8 biturbo da 3,8 litri con sistema ibrido, creata e messa alla prova in sessioni di test sui circuiti di tutto il mondo.

Il video ripercorre i progressi iniziali, con alcune affascinanti informazioni sulla galleria del vento della Sauber, dove l'aerodinamica della vettura è stata sviluppata su un modello in scala ridotta al 60%.

Non risparmia nemmeno i colpi di scena, mostrando le drammatiche riprese in auto e le telecamere a circuito chiuso del grave incidente della vettura durante i test al Paul Ricard, che ha messo in crisi il progetto.

Il modo in cui il team, e in particolare il pilota ufficiale Mirko Bortolotti, si è ripreso dopo aver perso un mese di corse, è seguito dall'introduzione al progetto dell'ex-star della F1, Romain Grosjean. Il tutto per capire come la Lamborghini affronta le sue gare nel WEC e nell'IMSA.