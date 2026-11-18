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WEC 6h del Fuji
Video WEC | La dura 6h del Fuji di Ferrari nel nuovo episodio di “The Red Line”
In Giappone la gara delle 499P è stata tutt'altro che semplice e gli imprevisti hanno più volte messo in difficoltà gli equipaggi di Maranello: scopriamo come hanno affrontato ogni situazione complessa.
Redazione Motorsport.com
Pubblicato: 18 nov 2026, 08:07
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Il sesto round del FIA World Endurance Championship 2026 disputato sul tracciato giapponese del Fuji è al centro della nuova puntata della web serie “Full Access: The Red Line”.
Immagini, scene e dialoghi inediti permettono ai Tifosi di rivivere la settimana della squadra Ferrari - AF Corse alle pendici del Monte Fuji dove le 499P numero 50 e 51 hanno gareggiato il 27 settembre, cogliendo un decimo posto con Pier Guidi-Calado-Giovinazzi. La difficile trasferta asiatica si è conclusa con un ritiro, invece, per Fuoco-Molina-Nielsen. Dodicesima alla bandiera a scacchi, inoltre, la Ferrari numero 83 di AF Corse.
La sceneggiatura inizia, come da tradizione per la web serie Ferrari, dall’arrivo dei piloti e del team in terra giapponese e, oltre a seguire l’attività in pista delle vetture nell’arco delle sessioni disputate tra il venerdì e la domenica, consente di scoprire il dietro le quinte del round iridato.
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