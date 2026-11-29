Video

WEC

Video WEC | Il viaggio di Ford Racing: dal 1966 al 2026 tra GT40 e GT41, per tornare a vincere Le Mans

In un bellissimo video con la voce di Matt Damon, la Casa dell'Ovale Blu presenta la sfida che intraprenderà con il prototipo LMDh nel Mondiale 2027 come degno erede della vettura con cui conquistò La Sarthe 60 anni fa.

Francesco Corghi

Pubblicato: 29 nov 2026, 13:00

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Cosa significa essere americani e partecipare alle corse automobilistiche?

È questo il tema trattato e spiegato nel fantastico video che Ford Racing ha voluto produrre per il lancio della GT41, il prototipo ibrido con cui tornerà in azione per la vittoria assoluta alla 24h di Le Mans e nel FIA World Endurance Championship.

La Casa dell'Ovale Blu ha presentato la sua LMDh in occasione del Giorno del Ringraziamento, scegliendo come 'palcoscenico' la partita di NFL tra i Detroit Lions e i Chicago Bears, dove è stato mostrato in anteprima anche il filmato intitolato 'Anthem'.

Per la sua realizzazione, la Casa statunitense ha coinvolto il celebre regista Zack Snyder e Matt Damon, ossia l’attore vincitore di un Oscar e protagonista del film "Le Mans '66 - Ford vs Ferrari" che è voce narrante durante le immaginicreate dal Brand Studio di Artists Equity, raccontando la storia del suo ritorno in azione alla 24h di Le Mans per dare la caccia al successo assoluto.

Ford GT41 Hypercar

Foto di: Ford

Il viaggio verso Le Mans

L'omaggio alla Ford GT40 è chiaramente il punto di partenza di questo video: la mitica vettura #2 nera con strisce argento guidata da Bruce McLaren e Chris Amon che centrò la primissima vittoria assoluta di un Costruttore statunitense sul Circut de la Sarthe, esce dal container nell'officina Ford, prendendo il posto al fianco di altre auto di successo come la Ford GT che trionfò in Classe LMGTE PRO una decina di anni fa.

Il container, in blu Ford e con la scritta "Go Like Hell" ("Vai al massimo", il motto scelto prendendo spunto da uno spezzone del film "Le Mans '66"), viene nuovamente rimpito con la GT41 avvolta in un telo, intraprendendo il viaggio dagli Stati Uniti alla Francia, attraversando l’Atlantico in nave e poi la terraferma tra sole ed intemperie, fino ad arrivare a destinazione dove il 12 giugno del 2027 la Ford sarà nuovamente in lizza per il primato generale.

"Il film è stato girato a Los Angeles e dintorni, combinando una grande narrazione cinematografica con la tradizione di Ford Racing per alimentare l’attesa per il debutto agonistico della GT41 nel 2027", spiega la nota ufficiale.

"Il film celebrativo presenta diversi collegamenti con 'Ford vs Ferrari', che raccontava la storia della corsa alla vittoria della Ford contro la Ferrari alla 24h di Le Mans del 1966".

"Matt Damon, che nel film ha interpretato Carroll Shelby, presta la voce fuori campo, creando un collegamento diretto tra il trionfo originale della Ford a Le Mans e il suo prossimo capitolo".

"La produzione torna inoltre in una location familiare: l’hangar utilizzato per caricare il container di trasporto della GT41 è lo stesso che in 'Ford vs Ferrari' fungeva da officina da gara della Ford GT40".

Scott Baker, Direttore Marketing di Ford Racing, ha descritto con emozione il significato di questo video: "Il ritorno di Ford Racing a Le Mans nel 2027 è un momento importantissimo per tutti noi. Ci è sembrato giusto celebrare questo momento con un filmato di presentazione adeguatamente epico, mandato in onda durante la partita della NFL dei Detroit Lions, nel Giorno del Ringraziamento".

"In collaborazione con Artists Equity e le icone di Hollywood Matt Damon e Zack Snyder, abbiamo realizzato un filmato che dà vita alla portata della sfida che ci attende sulla scena mondiale, mentre l’America’s Race Team torna in pista nel 2027".

Foto di: Ford Racing

Le parole di Matt Damon

Come detto, le immagini del video sono accompagnate dalla voce di Matt Damon, che nel film 'Le Mans '66 - Ford vs Ferrari' interpretava il ruolo di Carrol Shelby, ossia colui che ha creduto nel progetto della GT40 portandolo avanti assieme al pilota e collaudatore Ken Miles.

Ecco le parole che descrivono al meglio questa speciale avventura e sfida che Ford Racing intraprenderà il prossimo anno nel FIA WEC e a Le Mans.

"Cosa significa essere americani? Beh, significa tante cose per tante persone. Per noi, non è solo il posto dove mettiamo il cappello. È una grinta davvero incrollabile. Piede sull’acceleratore, sguardo in avanti, a tutto gas".

"Il ’66 non è stata fortuna. È stata una dichiarazione. 24 ore crudeli a Le Mans. Noi tre contro il mondo. Basta".

"60 anni dopo, non abbiamo ceduto di un millimetro. Siamo andati oltre. Sì, forse la corsa e i piloti sono cambiati. Ma quella determinazione indomabile e il Paese che ci sostiene sono rimasti gli stessi".

"I nostri rivali sono più agguerriti e veloci che mai. E lo siamo anche noi. Abbiamo superato noi stessi in termini di innovazione, giro dopo giro".

"Ed è giunto il momento di farlo ancora una volta. Non solo per un’altra vittoria, ma per voi. Perché siete più che semplici tifosi, più che vicini di casa, più che parte della squadra".

"Siete il nostro carburante. Il motivo per cui perseveriamo. Ogni miglio, ogni passo".

"Ogni miglio alimenta quello successivo. Perché questo è ciò che significa essere americani. Noi, sempre e senza eccezioni, andiamo a tutta velocità".

Ford GT41 Hypercar, Ford GT40

Foto di: Ford

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente WEC | Il motore Coyote della Ford GT41: un suono distintivo creato sul DNA aziendale

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Francesco Corghi





MotoGP | Bastianini: "Il podio era una promessa a KTM, assurdo ottenerlo a Valencia!"



MotoGP



MotoGP



Valencia



20 h



MotoGP | Bastianini: "Il podio era una promessa a KTM, assurdo ottenerlo a Valencia!"





MotoGP | Tardozzi amaro: "Applicato il regolamento, ma il problema non l'ha creato Márquez"



MotoGP



MotoGP



Valencia



21 h



MotoGP | Tardozzi amaro: "Applicato il regolamento, ma il problema non l'ha creato Márquez"





MotoGP | Ritiro Márquez, le reazioni del paddock: stupore e dispiacere, ma qualcuno aveva già capito tutto



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 g



MotoGP | Ritiro Márquez, le reazioni del paddock: stupore e dispiacere, ma qualcuno aveva già capito tutto

More from

Ford Racing





WEC | Il motore Coyote della Ford GT41: un suono distintivo creato sul DNA aziendale



WEC



WEC 1 g



WEC | Il motore Coyote della Ford GT41: un suono distintivo creato sul DNA aziendale





Si chiama GT41 la LMDh di Ford Racing del 2027 per l'assalto a WEC e 24h di Le Mans



WEC



WEC 2 g



Si chiama GT41 la LMDh di Ford Racing del 2027 per l'assalto a WEC e 24h di Le Mans





WEC | Ford pronta al 95% dopo Aragón e 14.400km, tra alcuni problemi e motore con novità



WEC



WEC 5 g



WEC | Ford pronta al 95% dopo Aragón e 14.400km, tra alcuni problemi e motore con novità

Ultime notizie





Video WEC | Il viaggio di Ford Racing: dal 1966 al 2026 tra GT40 e GT41, per tornare a vincere Le Mans



WEC



WEC WEC



Video WEC | Il viaggio di Ford Racing: dal 1966 al 2026 tra GT40 e GT41, per tornare a vincere Le Mans





LIVE MotoGP | Gran Premio di Valencia, Gara



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



1 min



LIVE MotoGP | Gran Premio di Valencia, Gara





F1 | GP del Qatar: dai timori della vigilia si è tornati alla normalità del paddock



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



1 h



F1 | GP del Qatar: dai timori della vigilia si è tornati alla normalità del paddock





F1 | Stella: “La Mercedes ha lanciato un messaggio a tutto il paddock”



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



1 h



F1 | Stella: “La Mercedes ha lanciato un messaggio a tutto il paddock”

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti