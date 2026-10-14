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Video WEC | Il racconto della vittoria Ferrari ad Austin nel nuovo episodio di “The Red Line”

“Full Access: The Red Line” torna con un nuovo episodio dedicato al quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship 2026, raccontando il successo ottenuto dalla Ferrari ad Austin.

Redazione Motorsport.com

Modificato: 14 ott 2026, 13:32

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La serie web che accompagna gli spettatori dietro le quinte durante gli impegni del Cavallino Rampante nella massima categoria dell’endurance, fa tappa al COTA per raccontare la Lone Star Le Mans.

Al termine della gara, sulla distanza delle 6 ore, dopo un round non privo di colpi di scena, è stata la 499P #50, guidata da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen a salire sul gradino più alto del podio, firmando così la prima vittoria stagionale per il team Ferrari – AF Corse nel Campionato del Mondo Endurance.

Gara più sofferta, invece, per le altre vetture Ferrari. Pier Guidi-Calado-Giovinazzi al volante della 499P #51 della squadra ufficiale, non sono riusciti a capitalizzare la pole position conquistata il giorno precedente e, complice qualche episodio poco favorevole, hanno chiuso in undicesima posizione.

Stessa sorte anche per l’equipaggio della 499P #83 di AF Corse composto da Ye-Hanson-Kubica che non è riuscito ad andare oltre alla tredicesima posizione.

Tra immagini esclusive, dialoghi e momenti lontani dai riflettori, “Full Access: The Red Line” porta gli spettatori nel cuore della 6 Ore del Circuit of the Americas raccontando il weekend di Austin da una prospettiva ancora più vicina ai suoi protagonisti.

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