Video WEC | Ferrari: la preparazione della 499P prima di una gara

Nella sede del racing partner AF Corse, la preparazione di una Hypercar ibrida consta di sei fasi principali che, oltre al montaggio e a numerosi controlli, includono il fire-up e a la scannerizzazione del bodywork.

Un lavoro di squadra nel quale i dati raccolti dagli ingegneri, l’abilità dei meccanici e l’ausilio di strumenti sofisticati trova la massima sintesi.

Il rientro

A poche ore dalla bandiera a scacchi le 499P ufficiali sono pronte per il rientro in Italia.

“Le vetture viaggiano per via aerea perché è essenziale accelerare i tempi al fine di poter iniziare il lavoro in officina nel minor tempo possibile”, spiega Batti Pregliasco, Team Manager del team Ferrari-AF Corse.

Nella sede del racing partner AF Corse una squadra di meccanici, composta da circa 40 persone, si occupa delle varie fasi legate alla preparazione delle vetture.

“Le Hypercar sono molto avanzate sul piano tecnologico, nonché complesse per questo motivo il personale è altamente specializzato e suddiviso in aree di competenza ben delineate”.

#50 FERRARI AF CORSE Ferrari 499P Hypercar di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen Foto di: JEP / Motorsport Images

Complessità

Ogni Ferrari 499P è costituita da oltre 3 mila parti, senza considerare le componenti interne ai motori termico ed elettrico (le analisi specifiche legate ai propulsori vengono svolti in officina a Maranello).

Ciascuna di esse viene sottoposta a controlli mirati prima che la vettura si presenti di nuovo in pista per una gara del Mondiale endurance.

“Le nostre Hypercar sono progettate per poter completare anche 9 mila chilometri con le medesime componenti, ovvero ben oltre la distanza di una 24 Ore di Le Mans", dettaglia Luca Massé, Manager Tecnico di AF Corse.

"Questo significa che dopo le gare più brevi, le 6, 8 o 10 ore, quando si completano 2 o 3 mila chilometri, le vetture tornano nella nostra sede, vengono controllate e, spesso, rimontate, con la gran parte delle medesime componenti”.

La differenza sostanziale, invece, si manifesta alla vigilia della gara più attesa della stagione, quella che va in scena sul circuito de La Sarthe, in Francia.

“Prima di Le Mans arriviamo a sostituire sino al 70% dei particolari”.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: Shameem Fahath

Sei fasi

Il processo di preparazione di una Ferrari 499P in vista di una gara include sei fasi principali: smontaggio delle parti componenti, e controllo delle stesse, rimontaggio o assemblaggio della vettura, Fire-Up, Set-Up e scannerizzazione.

“I dati raccolti dagli ingegneri in pista sono fondamentali per iniziare il lavoro di preparazione in officina. Smontare la vettura significa arrivare al punto in cui abbiamo solamente il telaio, mentre tutte le altre parti vengono controllate nei reparti specifici per effettuare le analisi mirate”, prosegue Massè.

Terminata la fase del controllo le vetture vengono ri-assemblate.

“Si arriva così al momento del Fire-Up, che consta in un controllo statico che prevede l’azionamento del motore, della trasmissione anteriore, della batteria per verificare che la vettura sia stata assemblata correttamente".

"Segue il Set-Up, la prima messa a punto delle 499P, che terminerà una volta arrivati in pista, anche tenendo in considerazione le caratteristiche del tracciato e del meteo”.

Prima di lasciare la sede del racing partner, infine, rimontate le carrozzerie, le Hypercar numero 50 e 51 vengono sottoposte a un’ulteriore messa a punto, detta “scannerizzazione”, che consente – tramite l’impiego di strumenti tecnologicamente avanzati – di verificare il corretto montaggio delle vetture, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla FIA.