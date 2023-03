Video WEC | Ferrari: il debutto con Pole e podio della 499P

Carica lettore audio

La Ferrari 499P ha fatto il suo esordio nel FIA World Endurance Championship ottenendo Pole Position e terzo posto alla 1000 Miglia di Sebring.

Il weekend americano delle Hypercar di Maranello era cominciato con la strepitosa Pole Position conquistata da Antonio Fuoco al volante della Rossa #50 condivisa con Nicklas Nielsen e Miguel Molina, che poi ha portato assieme ai compagni in terza piazza nella 8h vinta dalle Toyota.

"Se cinque mesi fa ci avessero detto che la prima gara sarebbe terminata in terza posizione penso che avremmo firmato immediatamente - commenta a caldo Nielsen - Penso che possiamo essere molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Ora dobbiamo prendere tutti i dati e lavorarci sopra per trovare la velocità che manca".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: Ferrari

La #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi ha avuto vita più difficile per una serie di contrattempi, fra cui un incidente con una GTE che le ha fatto perdere tempo ai box per riparare la parte posteriore, ma c'è comunque la convinzione che il percorso intrapreso sia quello giusto e che già dalla prossima uscita in Portogallo ci si potranno togliere ulteriori soddisfazioni.

"Come team penso che i ragazzi abbiano fatto un lavoro fantastico, non avevamo aspettative particolari prima di questa gara e riuscire a prendere subito punti al debutto è un grande risultato. Sono molto contento per i ragazzi e per il duro lavoro fatto", sottolinea Calado.

"In gara abbiamo un po' sofferto, ma sono cose che succedono e dobbiamo crescere facendo un passo per volta. Penso che torneremo in azione più forti".