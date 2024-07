Video WEC | Ecco la Aston Martin Valkyrie in azione in pista

Aston Martin Racing ha pubblicato il primo video ufficiale della sua nuovissima Valkyrie AMR-LMH in azione durante i test svolti un paio di settimane fa in Gran Bretagna.

La Hypercar del marchio inglese sarà gestita in pista dal team Heart of Racing e debutterà nel FIA World Endurance Championship e in IMSA SportsCar Championship nel 2025.

Il prototipo preparato in collaborazione con Multimatic e dotato di motore Cosworth V12 aspirato da 6,5 litri ha fatto i suoi primi giri in pista a Silverstone e Donington Park controllare che ogni cosa fosse in ordine.

Al volante si sono alternati Mario Farnbacher, Harry Tincknell e Darren Turner mettendo insieme attorno ai 500km in questi shakedown che hanno inaugurato un lunghissimo percorso di sviluppo previsto in questi mesi, per poi arrivare all'omologazione e all'esordio nelle Classi HYPERCAR e GTP di Mondiale e serie americana, rispettivamente.