Video WEC | Dietro le quinte Ferrari: come si preparano e lavorano i meccanici della 499P?

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Nel secondo episodio della serie Mastering Variables, ecco come le 20 persone che lavorano su ogni Hypercar di Maranello agiscono nelle varie situazioni, anche quelle impreviste, delle gare endurance.
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