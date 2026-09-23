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Video WEC | Dietro le quinte Ferrari: come si preparano e lavorano i meccanici della 499P?

Nel secondo episodio della serie Mastering Variables, ecco come le 20 persone che lavorano su ogni Hypercar di Maranello agiscono nelle varie situazioni, anche quelle impreviste, delle gare endurance.

Redazione Motorsport.com
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