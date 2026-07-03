Ultime notizie

Video WEC | Dietro le quinte Ferrari: come la squadra affronta le variabili di una gara endurance Partecipare a una prova del FIA WEC è un impegno che richiede ai piloti e alla squadra determinazione e concentrazione massime, nonché la capacità di affrontare e reagire alle numerose variabili che caratterizzano un evento automobilistico endurance.