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WEC Interlagos

Video WEC | Dietro le quinte Ferrari: come la squadra affronta le variabili di una gara endurance 

Partecipare a una prova del FIA WEC è un impegno che richiede ai piloti e alla squadra determinazione e concentrazione massime, nonché la capacità di affrontare e reagire alle numerose variabili che caratterizzano un evento automobilistico endurance. 

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Foto di: Marc Fleury

Alla vigilia della 6 Ore di San Paolo, quarto atto del calendario iridato, i piloti del team Ferrari – AF Corse ricordano la gara disputata a Interlagos con la 499P nel 2025 in un video che viene arricchito, inoltre, da una sintesi estratta dal primo episodio del nuovo format “Mastering Variables” – disponibile integralmente sul canale YouTube di Ferrari – che approfondisce il lavoro degli ingegneri della Casa di Maranello.

Il video mette così sotto i riflettori l’enorme lavoro che la squadra affronta prima e durante una prova dal Mondiale Endurance, a partire dalla fase nota come “What if”, quando gli ingegneri, nei giorni precedenti la corsa, analizzano ogni scenario studiano i dati e la simulazione.

Al centro della narrazione la gestione degli imprevisti e la capacità di rispondere in tempi decisamente rapidi, alle variabili – dal meteo alle strategie, dalla gestione di pneumatici e carburante sino ai sorpassi – con l’obiettivo di conquistare il miglior risultato possibile per il Cavallino Rampante, creando una sinergia tra le persone presenti in pista e quelle che lavorano dal Remote Garage di Maranello.

CLICCATE QUI per vedere il video completo

 

 

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