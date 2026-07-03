Video WEC | Dietro le quinte Ferrari: come la squadra affronta le variabili di una gara endurance
Partecipare a una prova del FIA WEC è un impegno che richiede ai piloti e alla squadra determinazione e concentrazione massime, nonché la capacità di affrontare e reagire alle numerose variabili che caratterizzano un evento automobilistico endurance.
Foto di: Marc Fleury
Alla vigilia della 6 Ore di San Paolo, quarto atto del calendario iridato, i piloti del team Ferrari – AF Corse ricordano la gara disputata a Interlagos con la 499P nel 2025 in un video che viene arricchito, inoltre, da una sintesi estratta dal primo episodio del nuovo format “Mastering Variables” – disponibile integralmente sul canale YouTube di Ferrari – che approfondisce il lavoro degli ingegneri della Casa di Maranello.
Il video mette così sotto i riflettori l’enorme lavoro che la squadra affronta prima e durante una prova dal Mondiale Endurance, a partire dalla fase nota come “What if”, quando gli ingegneri, nei giorni precedenti la corsa, analizzano ogni scenario studiano i dati e la simulazione.
Al centro della narrazione la gestione degli imprevisti e la capacità di rispondere in tempi decisamente rapidi, alle variabili – dal meteo alle strategie, dalla gestione di pneumatici e carburante sino ai sorpassi – con l’obiettivo di conquistare il miglior risultato possibile per il Cavallino Rampante, creando una sinergia tra le persone presenti in pista e quelle che lavorano dal Remote Garage di Maranello.
CLICCATE QUI per vedere il video completo
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