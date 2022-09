Video | Sanna: "Lamborghini in LMDh con un V8 biturbo" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes intervista Giorgio Sanna, responsabile di Lamborghini Squadra Corse. La casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese porta avanti il progetto di ingresso nella categoria LMDh dal 2024, per il quale doterà il suo prototipo di un motore V8 biturbo..