Video | Lamborghini SC63, Sanna: "Un test a settimana e debutto in Qatar" In questa esclusiva intervista con Motorsport.com, Giorgio Sanna, Capo del Motorsport di Lamborghini, racconta come è nato il progetto LMDh della Casa del Toro e quali saranno i lavori da qui all'esordio nel 2024, previsto prima nel WEC e poi in IMSA.