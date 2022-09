Video | Costa: "Le Hypercar sono le nuove sfide della Dallara" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes intervista Aldo Costa, direttore tecnico Dallara, il quale presenta la EXP, evoluzione estrema del modello stradale. Il gioiello di Varano de' Melegari sintetizza i principali valori di un marchio che nelle corse rappresenta l'eccellenza italiana in tutto il mondo: BMW e Cadillac hanno scelto la factory parmense per sviluppare le loro LMDh. Ecco come può essere possibile sviluppare due progetti in parallelo senza influenze di uno sull'altro.