Vasselon: "La Hypercar Toyota inizierà a girare in ottobre"

La nuova Hypercar di Toyota comincerà a macinare i primi chilometri in ottobre. Questo è ciò che ha affermato Pascal Vasselon, protagonista di una diretta Instagram organizzata da ACO nella quale ha parlato di una serie di cose che riguardano il suo team.

In questo momento di sosta forzata dovuta alla pandemia di Coronavirus, il Direttore Tecnico della Toyota Gazoo Racing Europe (nuovo nome del team giapponese che ha sede a Colonia nel Vecchio Continente) ha trovato anche un modo alternativo di passare il tempo.

“Abito a Spa e in garage ho diverse cosine a motore: una moto d'acqua, alcune moto e auto, inclusa una replica della Ford GT40 che partecipò alla 24h di Le Mans nel 1968 e 1969; la mia ha la livrea di quest'ultimo anno. Da quando ci hanno imposto la chiusura, mi tengo impegnato con loro e sistemo ogni cosa in casa, quindi non mi manca troppo il lavoro a Colonia!", spiega il francese.

Il FIA WEC ha dovuto rimescolare il proprio calendario e la 24h di Le Mans si svolgerà a settembre in uno scenario totalmente inedito per ogni concorrente.

"L'aspetto positivo è che con le basse temperature il motore potrà essere più efficiente, ma comunque ci sono diversi fattori sconosciuti, come le finestre riguardanti gli pneumatici, le quali sono sempre differenti e specialmente se prendiamo in considerazione la fase notturna coi lunghi rettilinei di Le Mans. Inoltre non avremo il Test Day per prepararci, quindi sarà molto diversa dal solito”.

"Per noi sarà anche una gara particolare perché la nostra LMP1 affronterà l'ultima Le Mans della sua storia. Amo la TS050 Hybrid, è una macchina bellissima e la ritengo una delle punte della tecnologia motoristica. Qualcuno mi ha chiesto se può coprire i 13km del Circuit de la Sarthe in modalità elettrica completamente: purtroppo no, ma quasi!"

Questo dà modo anche di guardare indietro, quando Toyota fece sforzi immani per riuscire a vincere contro Audi e Porsche, mandando già bocconi amarissimi come nel 2014 e nel 2016; quest'ultimo episodio rimane il più incredibile della storia recente, con il successo sfumato a soli 4' dalla bandiera a scacchi.

“Toyota ha contribuito alla storia della 24h di Le Mans. Quel finale del 2016 fu incredibile. Quando Kazuki Nakajima capì che c'era un problema tecnico gli dicemmo subito di non correre rischi, ma tutto accadde nel salto sul cordolo dell'ultima variante. Eravamo al penultimo giro e oltrepassò il traguardo prima di fermarsi, questo ci costò la vittoria perché a quel punto non potè completare la tornata e venne ovviamente classificato come ritirato".

E' il momento anche di guardare avanti e Vasselon fa il punto della situazione sul programma Hypercar, sul quale Toyota lavora già da diverso tempo e per il quale ha detto che continuerà ad impegnarsi nonostante altri abbiano già mollato.

“Il nostro programma è diviso in due: auto stradali e auto da corsa. Per quanto riguarda le corse, siamo molto concentrati nel capire come sarà il programma del FIA World Endurance Championship, per cominciare ad organizzare sessioni di test. L'idea iniziale era di partire a luglio coi primi, ma la situazione di oggi non ce l'ha permesso.

"Il fatto che la prima gara del 2021 sarà a marzo ci dà comunque uno spazio di tempo per lavorare bene; la Hypercar andrà in pista ad ottobre, tutto il resto è in via di sviluppo e il lavoro prosegue".

All'ingegnere transalpino è stato chiesto anche se Toyota ha in campo programmi alternativi, visto che la Casa nipponica si è sempre distinta nell'introdurre novità tecniche prima di altri.

“Siamo un costruttore di auto e Toyota nel campo dei motori ibridi è stata subito in prima linea, anticipando le tecnologie introdotte rispetto al mercato, che oggi prevece appunto questo tipo di motori rispetto a quelli a combustione. Per il futuro, però, non si sa dove si andrà, perché in molti parlano di auto elettriche, ma c'è anche l'idrogeno da considerare. E Toyota ne sta già producendo una stradale del genere, la Mirai".

Infine Vasselon commenta positivamente anche un'altra novità importante per il FIA WEC, ossia il legame instaurato coi colleghi americani dell'IMSA per unire i regolamenti e proseguire a braccetto.

“Personalmente ho solo una risposta in merito: si deve accogliere l'IMSA coi suoi nuovi concorrenti dal 2022 con grande entusiasmo. In Toyota non abbiamo progetti LMDh perché dovremmo proporre un telaio e un motore da corsa, ma capisco che ad altri costruttori questa idea piace. Noi ci concentriamo sulla nostra Le Mans Hypercar".