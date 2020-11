Toyota: primo test convincente al Paul Ricard con la Hypercar

Toyota ha compiuto un passo importante nel corso degli ultimi giorni, svolgendo il primo test con la Hypercar che correrà a partire dalla prossima stagione nel World Endurance Championship.

La nuova vettura, il cui nome non è ancora stato annunciato, ha avuto solo piccoli problemi di gioventù nello shakedown svolto al Paul Ricard il mese scorso, stando a quanto dichiarato da Pascal Vasselon, direttore tecnico di Toyota Gazoo Racing Europa.

"Per essere uno Shakedown, il test è andato complessivamente bene. Abbiamo dovuto affrontare solo qualche problema di minore entità, ma è normale trattandosi di una macchina nuova. Abbiamo perso pochissimo tempo e siamo riusciti a fare una sessione di test soddisfacente, durata 3 giorni".

"Noi cerchiamo sempre di simulare tutte le condizioni possibili prima di uno shakedown, compreso il maggior numero di problemi possibili. Ciò significa che già con i prototipi LMP1 ibridi le nostre sessioni si sono sempre svolte senza grossi intoppi grazie al nostro modo di lavorare.

Al primo test, svolto dal 19 al 21 ottobre, sono stati presenti Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Mike Conway e José Maria Lopez. Stando a quanto affermato da Vasselon, le prime indicazioni date dai piloti sono state tutte positive: "Tutti hanno dato feedback positivi in termini di guidabilità della vettura".

Sulla vettura giapponese c'è ancora un alone di mistero legato ai dettagli tecnici, al motore termico, in quanto questi non sono ancora stati divulgati. Intanto Toyota schiererà per l'ultima volta le TS050 Hybrid LMP1 nella gara finale del WEC 2019/2020 che andrà in scena in questo fine settimana in Bahrain.