Toyota nera nel 2024 di WRC e WEC: "E' l'odio per la sconfitta"

La Toyota avrà una livrea completamente nuova per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship e WRC.

La Casa giapponese, Campione in carica delle classifiche Piloti e Costruttori di entrambe le serie, per le quali ha appena ritirato i propri trofei al FIA Gala Prize Giving, ha deciso di modificare radicalmente la colorazione della sua GR010 Hybrid e Yaris WRC Rally1.

Le Hypercar #7 e #8 il prossimo anno dovranno difendere i Mondiali con un inedito nero carbonio, sul quale spiccheranno in bianco i marchi degli sponsor e il loro GR di Gazoo Racing in bianco-rosso.

Stessa cosa vale per la Rally1 che affronterà le Prove Speciali su asfalto, terra e neve/ghiaccio di tutto il mondo l'anno prossimo, con il Campione in carica Kalle Rovanpera che ha scelto di essere al via solo di alcune gare selezionate.

Come hanno spiegato i vertici nipponici, l'idea di modificare la livrea nasce da quella di rappresentare la velocità, sottolineando la rabbia che si prova nel perdere (la 24h di Le Mans 2023 andata alla Ferrari è ancora una ferita aperta per loro e non ne fanno mistero) e il fatto che queste vetture prototipo sono in continua evoluzione.

Photo by: Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1

"Uno dei concetti è 'Speed', che rappresenta il nostro spirito, 'Hate to lose'. L'altro è il 'Prototipo', che rappresenta la realizzazione di auto sempre migliori e di una continua evoluzione", spiega la nota ufficiale.

La nuova tinta scura sarà usata anche in tutte le altre competizioni cui prenderà parte il team ufficiale Toyota Gazoo Racing, abbandonando il rosso e bianco con cui ha gareggiato fino a quest'anno.

Nella massima serie endurance a guidare le LMH saranno i Campioni in carica, Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa, a bordo dell'auto #8, e Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck De Vries al volante della #7.

Photo by: Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1

"Nella stagione 2023, TGR ha vinto otto titoli! Morizo odia perdere troppo spesso, perciò sono felicissimo di tutto ciò; al team, ai piloti e ai fan, grazie di cuore!", dice il Presidente, Akio Toyoda, citando il suo soprannome.

"Ora la frase 'odio perdere' è diventata il nostro slogan. Nel Rally di Finlandia, Kalle Rovanperä mi ha detto 'Odiamo perdere' dopo essere uscito di strada e aver dimostrato che non ci arrendiamo mai. Non solo i piloti, ma anche tutti i membri del team odiano perdere! Ho pensato che questa intesa sia il segreto della nostra forza!"

"Perché odio perdere troppo spesso? L'altro giorno ho ripensato al mio passato, mi sono ricordato di una scena al Nurburgring, quando venivo sorpassato da altre auto. Questa scena è stata l'origine della mia mentalità di 'odio per la sconfitta'!"

Questa scena è stata l'origine della mia mentalità di 'odio per la sconfitta'! Le auto che mi sorpassavano erano mezzi nuovi sviluppati da Costruttori europei e io stavo guidando una Supra dell'80, che era già uscita di produzione e dalle vendite. Mi sembrava che le auto che mi sorpassavano dicessero: "Toyota non farà mai un'auto come questa...".

"È frustrante ricordarlo ancora oggi... Questa frustrazione è stata la mia origine. Da allora, sono determinato a realizzare un'auto come quella! Ho lavorato duramente per riuscirci. Per questo motivo ho continuato a studiare guida. Anche se non sono un ingegnere, volevo partecipare in qualche modo allo sviluppo di un'auto, ed è per questo che ho agito".

"Ripensandoci, all'inizio lottavo da solo. Non credo che nessuno mi avrebbe risposto se avessi detto 'odio perdere', come adesso. Ci sono voluti quasi 20 anni e ora ho davvero molti amici.

Non solo piloti, ma anche ingegneri e meccanici. Condividiamo le nostre frustrazioni... e combattiamo nel motorsport".

"Siamo tutti amici che cercano di realizzare un'auto che all'epoca si diceva fosse "impossibile" da realizzare. Per vincere negli sport motoristici, bisogna realizzare un'auto facile da guidare insieme. Credo che gli otto titoli siano proprio il risultato della nostra capacità di realizzare vetture di questo tipo".

"Nella stagione 2024, ovviamente, Toyota Gazoo Racing odierà perdere. Vogliamo assolutamente vincere! e dobbiamo pensare a come possiamo migliorare la vettura per riuscirci. Oggi gli amici che hanno questa mentalità vengono qui, con Morizo".