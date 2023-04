Strage sfiorata a Portimão: una Porsche esce e vola in tribuna! Attimi di paura durante le Libere 1 del Porsche Sprint Challenge Iberica, quando Alexandre Areia è uscito alla curva 1 impattando contro le barriere e finendo in aria per poi atterrare sugli spalti, fortunatamente vuoti in quel momento. Pilota senza conseguenze, attività ferme per ripristino delle recinzioni.

Di: Roberto Chinchero Carica lettore audio La reazione del paddock di Portimao è stata unanime: “Meno male che è venerdì”. L’incidente che ha visto protagonista Alexandre Areia, pilota del team Monteiros Competiçoes, ha lasciato con il fiato sospeso immaginando la tribuna posta all’esterno di curva 1 piena di spettatori. L’incidente di Areia è avvenuto nel corso della seconda sessione di Prove Libere del campionato Porsche Sprint Challenge Iberica (evento di contorno del weekend FIA WEC) quando sull’autodromo internazionale dell’Algarve il poco pubblico presente era per lo più in altre zone del circuito. La Porsche di Alexandre Areia, Team Monteiros Competiçoes sulle tribune di Portimao Le immagini fotografiche dell’incidente di Areia confermano che il pilota portoghese è entrato ad alta velocità nella via di fuga, impattando contro le gomme poste al termine della zona di ghiaia. L’urto ha fatto da trampolino per la Porsche, che è decollata passando oltre le reti di protezione ed arrestando la sua corsa nella tribuna. Le prime informazioni (non ufficiali) sulle condizioni del pilota non riportano conseguenze, mentre l’attività in pista è stata sospesa per le operazioni di ripristino delle barriere e delle reti di contenimento. La Porsche di Alexandre Areia, Team Monteiros Competiçoes sulle tribune di Portimao condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now WEC | Ferrari, Molina: "Gomme punto debole, ci stiamo lavorando" Lamborghini: si lavora a due LMDh, piloti diversi per WEC e IMSA condivisioni