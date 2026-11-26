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Si chiama GT41 la LMDh di Ford Racing del 2027 per l'assalto a WEC e 24h di Le Mans
La Casa dell'Ovale Blu ha presentato il suo prototipo telaiato Oreca, ancora in livrea provvisoria, che dal prossimo anno sarà impegnata in Classe HYPERCAR per tornare nuovamente in corsa verso la vittoria assoluta a Le Mans.
Francesco Corghi
Pubblicato: 26 nov 2026, 18:01
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Foto di: Ford
Il grande ritorno di Ford Racing nella Classe Regina del FIA World Endurance Championship e alla 24h di Le Mans si materializzerà nel 2027 con il suo prototipo LMDh, battezzato per l'occasione GT41.
Continua, dunque, con riferimenti al grande passato il percorso dell'Ovale Blu verso l'esordio nella categoria Hypercar della vettura telaiata Oreca alimentata dal motore aspirato V8 da 5.4 litri di derivazione Coyote, sviluppata in questi mesi grazie alla collaborazione tra i vari reparti, ed entrata ora nella fase finale del processo di sviluppo.
A Detroit si è tenuta la presentazione ufficiale presso il Ford Field, in occasione della partita di NFL tra Detroit Lions e Chicago Bears, durante il Giorno del Ringraziamento, dove la GT41 si è finalmente mostrata al pubblico per la prima volta, seppur con forme non ancora definitive.
Foto di: Ford Racing
Nonostante di Gran Turismo abbia in realtà poco, il nome scelto dall'azienda statunitense ha un perché molto chiaro ed interessante: l'idea è di aprire il nuovo capitolo del programma Hypercar riprendendo da dove il marchio aveva lasciato, ossia i quattro successi ottenuti a Le Mans tra 1966 e 1969 con la mitica GT40.
Inoltre c'è un altro aspetto molto curioso che riguarda le dimensioni: proprio come il modello precedente con cui Ford aveva trionfato sul Circuit de la Sarthe, si è preso come riferimento la distanza da terra della presa d’aria. 40 pollici per la GT040, 41 pollici per la GT41.
Il nome riflette sia la progettazione dell’auto che il suo ruolo nella tradizione delle gare endurance di Ford Racing, con l'ambizione di conquistare un'altra vittoria assoluta in Francia. Con i test di sviluppo ancora in corso prima dell'omologazione, le specifiche aerodinamiche subiranno ancora qualche modifica, come detto sopra, e quindi rimandiamo una analisi più approfondita in merito a quando avremo il modello definitivo.
Foto di: Ford Racing
Infine il colore: la livrea scelta per la presentazione è ancora provvisoria e mimetica, con lo schema già utilizzato durante i test di sviluppo, ma a base blu (anziché bianca) con scritte azzurre.
Il design vuole mettere in risalto l'identità di Ford Racing come 'America’s Race Team' e appariranno in seguito la bandiera americana, un'aquila e l'immagine della scultura “The Spirit of Detroit” che è presente nella città statunitense. Il tutto verrà svelato prima di iniziare la stagione WEC 2027 in Qatar.
Foto di: Ford Racing
“La presentazione della Ford GT41 rappresenta un momento significativo per tutti coloro che sono coinvolti in questo programma. È il risultato di un enorme lavoro svolto dai nostri team di ingegneria, progettazione e sviluppo, nonché un’importante pietra miliare nel nostro percorso verso il 2027", ha commentato Dan Sayers, responsabile del programma Hypercar di Ford Racing.
"Siamo consapevoli della portata della sfida che ci attende: il livello di competizione nella categoria HYPERCAR è incredibilmente alto e non esistono scorciatoie per il successo. Ci siamo concentrati sulla creazione delle basi giuste, riunendo le persone giuste e assicurandoci di imparare il più possibile da ogni fase dello sviluppo".
"Abbiamo compiuto progressi incoraggianti grazie al nostro programma di test, ma c’è ancora moltissimo lavoro da fare prima dell’inizio della stagione. Tutti i membri del team condividono la stessa ambizione e siamo determinati a dotarci della piattaforma più solida possibile da cui competere".
Foto di: Ford Racing
Mark Rushbrook, Direttore Globale di Ford Racing, ha aggiunto: “Il programma Hypercar riunisce il meglio di Ford Racing e Ford Motor Company. Crea opportunità per trasferire conoscenze, tecnologia e competenze tra i nostri programmi agonistici e i veicoli che costruiamo per i nostri clienti".
"Le Mans occupa un posto speciale nella storia di Ford e siamo incredibilmente orgogliosi di tornare a competere per la vittoria assoluta. Ma non si tratta solo di una gara. Si tratta di costruire un programma di sport motoristici competitivo che apporti valore a tutta la nostra attività e contribuisca a plasmare il futuro di Ford Racing".
Foto di: Ford Racing
Per quanto riguarda i piloti, sono già stati annunciati da tempo i sei titolari, ovvero Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller e Nick Yelloly, già al lavoro nello sviluppo della vettura e prossimamente selezionati per formare i due equipaggi.
L'ultimo arrivato nel gruppo è invece Tom Dillmann, espertissimo di prototipi e pronto a subentrare in caso di necessità come riserva ufficiale, ma anche selezionato per mettersi all'opera dietro le quinte con il lavoro al simulatore e sui dati raccolti in pista durante le gare del Mondiale.
"Il programma di test della Ford GT41 si è rivelato finora davvero positivo. Ogni volta che saliamo a bordo dell’auto, impariamo qualcosa di nuovo, apportiamo miglioramenti e acquisiamo una comprensione più approfondita di ciò che ci serve per essere competitivi. Dietro le quinte è stato svolto un lavoro enorme ed è incoraggiante vedere questi progressi tradursi in risultati in pista", ha detto Sargeant, insignito dell'onere e onore di difendere i colori della bandiera statunitense e di Ford Racing in quanto unico pilota americano del gruppo.
"La presentazione ufficiale della nostra Ford GT41 è un momento davvero speciale per tutti coloro che sono coinvolti e fa sembrare il 2027 molto più vicino. Sappiamo che ci aspetta ancora molto lavoro, ma sono incredibilmente entusiasta di far parte del ritorno di Ford Racing nella massima categoria delle gare endurance e non vedo l’ora di vedere cosa riusciremo a realizzare insieme".
Foto di: Ford Racing
Bill Ford, Presidente Esecutivo di Ford Motor Company, chiosa: “La storia agonistica della Ford è iniziata 125 anni fa, quando il mio bisnonno vinse una gara che lo aiutò a fondare la Ford Motor Company. Il nostro trionfo con una tripletta a Le Mans nel 1966 rimane uno dei momenti più significativi nella storia dell’automobilismo. Abbiamo a cuore quella storia, ma siamo spinti dall’opportunità di affrontare nuove e più grandi sfide".
"La Ford GT41 è esattamente il tipo di progetto audace e spericolato che ci fa battere forte il cuore. È la nostra occasione per tornare a Le Mans e competere per la vittoria assoluta. E noi corriamo per qualcosa di più dei trofei. Gareggiare ai massimi livelli ci spinge a innovare, e ciò che impariamo in pista ci aiuta a costruire vetture migliori per i nostri clienti".
Ford Racing ha anche prodotto un bellissimo video intitolato "Anthem" diretto da Zack Snyder, con la voce di Matt Damon come narratore fuori campo che spiega il significato di incarnare lo spirito di un team americano. D'altra parte, l'attore è tra i protagonisti del celebre 'Le Mans '66 - Ford vs Ferrari', dove vengono narrate nascita e gesta della GT40, che dopo 60 anni è pronta a cedere il testimone alla GT41.
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