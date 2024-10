Rossi: "Nel 2025 meno gare: GTWC mi piace di più, ma il WEC..."

Sta per terminare la terza stagione di Valentino Rossi da pilota GT e i preparativi per il 2025 sono già in fase di valutazione, ma ancora nulla è stato deciso.

Una cosa certa è che da qualche settimana il 'Dottore' è nella classica fase dello 'sfogliare la margherita', per cercare di caire come organizzarsi al meglio in vista dell'anno prossimo, dove ad attenderlo ci sarà ancora la BMW M4 GT3 del Team WRT, stavolta in versione EVO.

Per il momento l'unica conferma che il ragazzo di Tavullia ha già rivelato a fine luglio è la sua presenza alla 12h di Bathurst per la terza volta consecutiva, quando la corsa australiana darà il via all'Intercontinental GT Challenge nel primo weekend del febbraio prossimo.

D'altra parte, quando Valentino ha detto basta con la MotoGP era anche dovuto al fatto che le gare da tempo cominciavano ad essere troppe nell'arco di una stagione, ma nel 2024 con il doppio impegno GT World Challenge Europe-Endurance Cup e FIA World Endurance Championship gli eventi sommati sono stati 13, più le tappe extra di Bathurst, Brands Hatch e Misano Adriatico che hanno aggiunto ulteriore carne al fuoco nella sua agenda.

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin

"Onestamente mi sono reso conto che 16 gare sono troppe e mi ritrovo nella stessa situazione della MotoGP. Sono stanco e la mia compagna Francesca si arrabbia perché sono sempre in giro!", ha ammesso Rossi nella video-intervista esclusiva concessa a Motorsport.com.

"Quest'anno ci ho provato perché volevo capire meglio cosa significava, per il 2025 il mio obiettivo è correre 10-11 gare. Inizierò a Bathurst, poi devo decidere se fare GTWC o WEC".

"Uno è un Mondiale e quindi vincere il titolo significa diventare Campione del Mondo, ma nella serie di SRO le gare sono davvero molto belle, tutte GT3. E' una scelta difficile e ancora non l'ho fatta".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Raffaele Marciello, Maxime Martin, Valentino Rossi

Va anche detto che gareggiare nei cinque appuntamenti del GTWC Endurance darebbe molto più margine d'azione per l'aggiunta di eventuali corse extra, come ad esempio Misano e una richiesta di invito alla 24h di Le Mans, più la già citata Bathurst e qualcosa in più da scegliere assieme alla squadra di Vincent Vosse e BMW M Motorsport.

La classica francese è sempre stato un 'pallino' del marchigiano e quest'anno è terminata anzitempo, dopo appena uno stint di gara (affrontato per altro molto bene), a causa di un incidente del suo compagno Ahmad Al Harthy.

Iscriversi al FIA WEC darebbe la garanzia di continuare ad andare sul Circuit de la Sarthe e proseguire un percorso incominciato in LMGT3 quest'anno, con 8 gare in programma alle quali poter sommare quelle scritte sopra legate al mondo di SRO, più la 24h di Spa-Francorchamps.

Podio GT: #46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin

Insomma, tante cose che danno spazio a ragionamenti di ampio raggio, anche in vista di ulteriori sfide che stuzzicano Rossi.

"Trovarsi in mezzo ai prototipi è una bella... bega! Per prima cosa, è pericoloso e bisogna stare attenti, guidando sempre tenendo un occhio negli specchietti retrovisori. E poi i piloti dei prototipi arrivano fortissimo e non ti chiedono mica 'scusa, posso passare?', ma si infilano e vanno. E' tosto, se devo dire la mia preferisco correre solo con le GT3, però nel WEC la convivenza coi prototipi diventa una parte della gara e il pilota deve essere bravo a gestire il tutto"

"Altre gare? Daytona non è male e mi piacerebbe farla, mentre il Nordschleife era uno dei miei primi obiettivi assieme alla 24h di Le Mans, ma il problema è che serve correre 1-2 gare prima con una vettura più piccola per prendere la licenza. E sinceramente non ne ho voglia di salire su un'auto più piccola di una GT3".

Bisognerà capire quindi cosa per il Rossi a 4 ruote è meglio, considerando che a gennaio nascerà la sua seconda figlia e che gli impegni professionali con la VR46 Academy sono un aspetto da non trascurare.

"Quest'anno mi è dispiaciuto non essere tanto presente alle gare e ho avuto meno tempo per lavorare coi nostri piloti della Academy. Nel 2025 voglio essere più presente, quindi farò meno gare anche per quello".