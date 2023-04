Robin Frijns lascia Audi Sport: "Tutte le belle storie finiscono"

Carica lettore audio

Robin Frijns ha ufficialmente dato l'addio ad Audi Sport e dunque non rientrerà nei piani della Casa tedesca per le sue attività GT del 2023.

La notizia era nell'aria da un po', anche perché l'olandese non appariva nell'elenco dei piloti ufficiali che il marchio dei Quattro Anelli aveva diramato lo scorso 21 febbraio.

Tuttavia, come accade spesso in situazioni del genere, solitamente il Costruttore mantiene vivi i rapporti con il concorrente, che viene chiamato in caso di necessità e per attività di vario genere pur non essendo dipendente dell'azienda.

Frijns lascia quindi Audi Sport dopo sette anni nei quali ha vinto il titolo assoluto ed in seguito la Sprint Cup del GT World Challenge (allora Blancpain), ottenendo anche vari successi nelle corse GT3 e DTM prima di approdare alla Formula E dove tutt'ora è impegnato con il Team Abt-Cupra.

Robin Frijns, ABT CUPRA Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Tutte le belle corse arrivano alla fine! Dopo 7 anni da pilota ufficiale di Audi Sport è giunto il momento di andarmene. Non potrò mai ringraziare abbastanza per tutto ciò che abbiamo fatto assieme", dice il 31enne.

"Sono arrivato in Audi nel 2015 e abbiamo vinto assieme il titolo assoluto del Blancpain con il Team WRT, dopo due anni con la squadra abbiamo raggiunto la corona in Sprint Cup aggiudicandoci successivamente la 12h di Bathurst".

"I migliori momenti li ho vissuti nei 3 anni di DTM con le vetture Class 1, specialmente quando ho vinto la mia prima gara con Abt Motorsport ad Assen davanti al mio pubblico".

"Ho concluso l'avventura con Audi trionfando alla 24h del Nürburgring nel 2022 con la vettura della Phoenix Racing, decisamente un grandissimo risultato! Ringrazio tutti per aver reso possibile tutto ciò!"

Attualmente Frijns corre anche nel FIA World Endurance Championship con la Oreca LMP2 del Team WRT: la sua prossima destinazione sembra BMW Motorsport, marchio al quale si è legata proprio la squadra belga e con cui avrà nel caso la possibilità di salire sulla LMDh bavarese in futuro.