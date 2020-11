Ridotta la potenza delle LMP2 a 560CV dal 2021

Dal 2021 le LMP2 saranno meno potenti, come deciso da FIA ed Automobile Club de l’Ouest nella revisione dei livelli di prestazioni per la prossima stagione.

Con l'arrivo delle nuove Hypercar, la Federazione Internazionale ha imposto un calo di potenza dei motori Gibson V8 che alimentano questo genere di prototipi, portandolo da 600CV e 560CV, in modo da differenziare le Classi ancor di più.

Per i team che hanno a mano le LMP2 non cambia molto, se non che ovviamente potranno beneficiare di una riduzione di costi di gestione grazie al minor consumo.

La decisione vale per FIA World Endurance Championship ed European Le Mans Series, Asian Le Mans Series e soprattutto IMSA WeatherTech SportsCar Championship, confermando ancora una volta l'avvicinamento tra le serie europee e quella statunitense.

Oltre alla conferma (già annunciata da tempo) che il fornitore unico ed esclusivo di pneumatici sarà Goodyear, ACO e FIA hanno ribadito l'intenzione di lavorare su una nuova strategia operativa per le LMP2 dal 2023, dato che è dal 2017 che non vengono rivisti i piani, cercando come sempre di tenere sotto controllo i costi.