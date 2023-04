Portimão: aperta indagine FIA dopo la Porsche volata in tribuna

Carica lettore audio

La FIA ha avviato una indagine a seguito del terrificante incidente di cui è stato sfortunato protagonista Alexandre Areia a Portimão, volato in tribuna dopo essere uscito di pista in curva 1.

Durante la prima sessione di Prove Libere del Porsche Sprint Challenge Iberica, evento di supporto alla 6 Ore del FIA World Endurance Championship, il pilota della Monteiros Competiçoes ha avuto un guasto ai freni della sua 911 GT3 Cup.

La via di fuga parzialmente asfaltata e la ghiaia non hanno rallentato la folle corsa della vettura condotta dal portoghese, che ha impattato violentemente contro le barriere per poi impennarsi, sfondare le reti di recinzione e planare sugli spalti, fortunatamente in quel momento privi di spettatori.

O meglio, qualcuno in realtà c'era perché un video girato da uno di questi ha mostrato la velocità e la violenza del botto, ma per fortuna le poche persone in quel frangente si trovavano su altri seggiolini più distanti rispetto a dove è atterrata l'impazzita Porsche.

Si è sfiorata la strage e la mente ha ricondotto inevitabilmente ad episodi come Le Mans 1955 o Monza 1961; Areia è uscito miracolosamente illeso dal tremendo incidente, lasciando poi ai social media la propria versione dei fatti.

"La mia partecipazione alla gara di questo fine settimana si è conclusa bruscamente, perché purtroppo ho avuto un grande incidente nelle prove - scrive Areia - Mi è andata molto bene, mi sono trovato senza freni alla fine del rettilineo e per fortuna non c'era nessuno in quella zona della tribuna".

"Sono riuscito a uscire illeso dall'incidente, grazie al livello di sicurezza della macchina. Grazie mille per tutti i messaggi di sostegno e le telefonate, torneremo presto in azione".

La Porsche di Alexandre Areia, Team Monteiros Competiçoes sulle tribune di Portimao

Le attività in pista sono riprese regolarmente al pomeriggio con il programma prestabilito, nonostante in molti si siano chiesti a che livelli di sicurezza fosse effettivamente il tracciato dell'Algarve, con recinzioni probabilmente troppo basse e vie di fuga (parzialmente asfaltata, fra l'altro) dotate di ghiaia che non rallenta i mezzi.

Già nel fine settimana della MotoGP c'erano state parecchie polemiche sullo stato della pista sollevate da piloti e squadre; in serata la FIA ha emesso un comunicato nel quale conferma l'apertura di una indagine sul fattaccio e la chiusura precauzionale al pubblico di quella zona.

"La FIA sta esaminando l'incidente che si è verificato durante la prima sessione di prove della Porsche Sprint Series Iberica all'Autódromo Internacional do Algarve e sta attualmente raccogliendo informazioni; seguirà un esame da parte della Commissione Circuiti", si legge nella nota.

"La FIA sta lavorando a stretto contatto con il personale del circuito e con gli organizzatori dell'evento. La tribuna rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Il miglioramento della sicurezza è un processo continuo, pertanto le conclusioni tratte da questo incidente e da altri avvenuti in tutto il mondo saranno integrate nello sviluppo continuo della sicurezza negli sport motoristici".