Porsche scarica Jani: "Sono da prototipi, ma non mi vogliono"

Neel Jani lascerà la Porsche alla fine di quest'anno dopo 10 stagioni.

Il 39enne, vincitore della 24 Ore di Le Mans e del FIA WEC, oltre che protagonista nella doppietta Le Mans/Mondiale del 2016, ha confermato che non rimarrà con il costruttore con cui gareggiava dall'inizio del 2013 in vista dell'arrivo della 919 Hybrid LMP1 l'anno successivo.

La partenza di Jani arriva al termine di una stagione 2022 in cui è stato uno dei piloti di riserva e collaudatori della Porsche Formula E, ma senza correre per il marchio.

All'inizio del mese è stato annunciato che l'ex-Formula 2 David Beckmann avrebbe preso il posto di Jani accanto a Simona De Silvestro nella squadra delle riserve FE, seguito dall'annuncio annuale di Porsche sul motorsport dello scorso fine settimana, in cui lo svizzero non figurava tra i piloti ufficiali.

"Dalla fine di quest'anno, per la prima volta in 10 anni, non sarò più un pilota ufficiale Porsche - ha dichiarato Jani a Motorsport.com - Sono grato per il fantastico periodo trascorso e mi sento privilegiato per essere stato coinvolto con l'ormai leggendaria 919 Hybrid fin dall'inizio".

"Non dimenticherò mai di aver vinto gare del WEC con la 919 e poi con la 911 RSR in GTE Pro. Ovviamente mi dispiace che negli ultimi 12 mesi siano cambiate molte cose in Porsche Motorsport e che i piani iniziali per il mio futuro siano stati modificati".

A Jani non è stato offerto un posto in Porsche Penske Motorsport per partecipare al WEC e all'IMSA con la nuova 963 LMDh dal 2023, nonostante la sua esperienza nei prototipi con la 919, anche se inizialmente ha partecipato allo sviluppo della vettura.

"Nella seconda metà del 2021 ho lavorato al simulatore e svolto altre attività del genere, mentre mi veniva comunicato che ero in lista per correre con la vettura".

"Poi mi è stato detto che non avrei fatto parte del programma di gara con Penske e mi è stato offerto un programma GT3 per il futuro, ma il mio amore e la mia esperienza sono nei prototipi".

Jani ha quindi accettato un accordo per continuare a partecipare al programma FE.

Jani won March's Sebring 12 Hours in the Ganassi Racing Cadillac DPi alongside Earl Bamber and Alex Lynn, to remind Porsche of his prototype prowess. Photo by: Chris duMond / Motorsport Images

Successivamente ha vinto la 12 Ore di Sebring di marzo con la Cadillac DPi della Chip Ganassi Racing insieme a Earl Bamber e Alex Lynn.

"Ho accettato quell'offerta di lavoro per ricordare a Porsche che ci so fare coi prototipi. Abbiamo vinto la gara, quindi credo che sia stata una chiara indicazione che so cosa fare con quelle vetture".

Jani ha ribadito di avere ancora l'ambizione di competere per le vittorie assolute nel WEC o nell'IMSA nelle rispettive classi Hypercar e GTP. In ottobre ha effettuato un test con la Acura del team Meyer Shank Racing.

"Voglio trovare un altro accordo per lottare per le vittorie assolute, questo è chiaro, magari con un'azienda cliente Porsche. Mi vedo come un pilota di prototipi; è lì che si trova la mia esperienza. Per il 2023 è un po' tardi, quindi non ci sono molte opzioni".

"Sto parlando con diversi team e costruttori, ma non ho ancora un accordo; comunque non escludo di correre in LMP2 nel 2023".

Jani dovetailed WEC GTE Pro and Formula E duties in 2021 before moving to a reserve and development role. Photo by: JEP / Motorsport Images