Porsche punta ai titoli WEC ed IMSA, confermati gli impegni GT

Porsche Motorsport ha ufficializzato i propri impegni sportivi per la stagione 2024 nel mondo delle corse GT ed endurance in occasione della tradizionale serata di fine anno denominata “Night of Champions” che si tiene come sempre nella sede di Weissach.

La prima conferma è stato lo scambio di piloti portacolori di Porsche Penske Motorsport tra FIA World Endurance Championship ed IMSA SportsCar Championship: come già noto da qualche tempo e ufficializzato con la pubblicazione dell'elenco iscritti al Mondiale lunedì scorso, Dane Cameron tornerà nella serie nordamericana per affiancare Felipe Nasr sulla Porsche 963 LMDh #7 e Matt Campbell prenderà il suo posto nel WEC al volante della #5 condivisa con Michael Christensen e Frédéric Makowiecki. La #6 andrà come lo scorso anno a Kévin Estre/André Lotterer/Laurens Vanthoor.

Nell'IMSA il duo Nasr/Cameron avrà come colleghi alla 24h di Daytona proprio Campbell e Josef Newgarden, mentre sulla #6 vedremo all'opera Mathieu Jaminet/Nick Tandy più Estre/Vanthoor a Daytona.

"Abbiamo apportato un cambiamento logico alla nostra squadra di piloti. Il nostro obiettivo continua a essere quello di ottimizzare il pacchetto complessivo per la partecipazione ai due principali campionati", spiega Thomas Laudenbach, Vicepresidente di Porsche Motorsport.

"Questo vale per auto, crescita della squadra e per l'equipaggio. La scorsa stagione abbiamo lottato per il titolo nella serie IMSA fino all'ultima gara. Le nostre aspettative per il 2024 sono elevate: vogliamo essere leader in Nord America, a Le Mans e nel FIA WEC".

Photo by: JEP / Motorsport Images #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, André Lotterer, Laurens Vanthoor

Per quanto riguarda la nuovissima Classe LMGT3 del FIA WEC, al volante delle 911 GT3-R versione 992 preparate dal team Manthey ci saranno Richard Lietz e Klaus Bachler.

La stessa compagine tedesca proseguirà l'impegno nel DTM per difendere i titoli vinti con il Campione in carica Thomas Preining.

Nell'IMSA le Porsche GT3 saranno impegnate in Classe GTD PRO e GTD con AO Racing e Kellymoss with Riley, mentre Wright Motorsports, MDK Motorsports ed Andretti Motorsports penderanno parte alla GTD.

Il marchio di Stoccarda darà poi l'assalto anche ad Intercontinental GT Challenge, GT World Challenge, European Le Mans Series ed Asian Le Mans Series tramite il supporto alle sue squadre clienti, come avverrà anche per le 24h di Nürburgring e Spa-Francorchamps e alla FIA GT World Cup di Macao prevista in novembre.

Tutti i team e i piloti verranno annunciati in un secondo momento. Fra questi potrebbe esserci Alessandro Ghiretti, fresco di nomina a pilota Porsche Junior dopo aver vinto la selezione 'Shootout' andata in scena a Portimao. Durante la serata è stato premiato anche Nicolas Leutwiler come migliore pilota gentleman; il 63enne svizzero ha preceduto Robert Renauer e Ralf Bohn.

Photo by: Alexander Trienitz Thomas Preining, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R, Dennis Olsen, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

"Il motorsport è al centro del marchio Porsche, essendo legato indissolubilmente con l'innovazione. I nuovi sviluppi del motorsport migliorano le nostre auto da strada e nel motorsport ci affidiamo al nostro spirito pionieristico, al nostro coraggio e alla nostra sportività", ha dichiarato Oliver Blume, Presidente del Consiglio Direttivo di Porsche AG.

"L'amore per Porsche inizia in pista. Spesso non c'è molto tra la vittoria e la sconfitta e lo abbiamo constatato in prima persona quest'anno. Ma non saremmo Porsche se non imparassimo dalle sconfitte. Siamo combattenti agguerriti, con grande ambizione e perseveranza. Questo ci ha sempre contraddistinto".

Michael Steiner, membro del CDA Ricerca e Sviluppo di Porsche, aggiunge: "Nel 2024 ci concentreremo pienamente sul nostro attuale panorama di gare per team ufficiali e clienti. Con il FIA WEC, la serie IMSA e la Formula E, partecipiamo a tre fantastici campionati".

"Siamo ben rappresentati con Andretti, JDC-Miller, Proton, Jota e i nostri team ufficiali. Con l'arrivo di altri costruttori, sarà estremamente emozionante, soprattutto nel WEC e a Le Mans. Il nostro obiettivo è lottare per le vittorie e i titoli".