Porsche pensa a come rimescolare i piloti WEC ed IMSA per il 2025

Porsche ha rivelato che la prossima stagione saranno apportate modifiche alla formazione dei piloti delle 963 LMDh ufficiali impegnate nel FIA World Endurance Championship e in IMSA SportsCar Championship.

Le revisioni previste per i programmi Porsche Penske Motorsport a due vetture in ciascuna serie non saranno radicali e verranno annunciate prima della fine dell'attuale stagione WEC, all'inizio di novembre in Bahrain.

L'amministratore delegato di PPM Jonathan Diuguid ha dichiarato a Motorsport.com: "Gli equipaggi dei piloti del 2025 non saranno radicalmente diversi da quelli di quest'anno. Tutte le opzioni sono sul tavolo e ci stiamo avvicinando; speriamo che ci siano novità prima della fine della stagione WEC".

Il responsabile del programma Porsche LMDh, Urs Kuratle, ha ribadito la posizione di Diuguid: "Ci saranno dei cambiamenti e siamo vicini a un annuncio, che avverrà prima della fine della stagione. Le formazioni non saranno le stesse di quest'anno, ma non siamo ancora al 100%, solo al 99%".

Alla domanda se ci sarà un rimpasto di piloti tra le quattro 963 LMDh come per il 2024, Kuratle ha risposto: "Questo fa parte dell'1% mancante".

Andlauer could be in contention for Porsche Penske switch for 2025 Photo by: JEP / Motorsport Images

Sembra che ci possa essere almeno un nuovo arrivato nello schieramento PPM: Julien Andlauer, sotto contratto Porsche, pare in lizza per un posto in una delle squadre che parteciperanno al WEC o all'IMSA l'anno prossimo, dopo aver impressionato al volante della 963 di Proton Competition.

Una possibilità sembra essere quella di inserirlo nella squadra IMSA al posto di Dane Cameron.

Si sa anche che Porsche ha valutato la possibilità di ridimensionare il suo schieramento WEC per far correre due piloti su ogni vettura nelle gare di sei ore, come ha fatto Cadillac quest'anno. Se il team tedesco decidesse di seguire questa linea d'azione, PPM potrebbe utilizzare i piloti del suo programma IMSA per le gare WEC più lunghe, compresa la 24 Ore di Le Mans.

In questo scenario, con soli otto piloti a tempo pieno, a PPM ne mancherebbe uno nel caso in cui Porsche decidesse di schierare nuovamente tre vetture ufficiali a Le Mans.

Porsche dovrebbe essere libera di seguire questa strada, perché la proposta di modifica del regolamento che imponeva tre piloti per ogni vettura in Hypercar sembra essere stata respinta dai costruttori.

Diuguid ha rivelato, in occasione della gara del WEC di Austin a settembre, che Porsche era contraria a ciò. In questa stagione, l'unico cambiamento nella formazione di PPM è stato lo scambio di Cameron e Matt Campbell tra i campionati.

Cameron è passato dal WEC a fare coppia con Felipe Nasr nell'IMSA, mentre Campbell si è spostato nella direzione opposta per unirsi a Frederic Makowiecki e Michael Christensen.

Nick Tandy e Mathieu Jaminet hanno continuato la loro collaborazione nell'IMSA, mentre Andre Lotterer, Kevin Estre e Laurens Vanthoor sono rimasti insieme nel WEC e sono in procinto di conquistare il titolo piloti Hypercar.