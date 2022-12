Porsche: le 963 LMDh clienti di WEC e IMSA arrivano a fine aprile

Carica lettore audio

Il team britannico Jota, che quest'anno ha conquistato la sua terza vittoria in LMP2, è stato il primo ad annunciare un programma nel WEC per il 2023 con la nuova macchina, seguito da JDC-Miller Motorsports, che ha rivelato il suo progetto per l'IMSA.

Porsche vuole avere quattro auto nelle mani di privati nell'anno d'esordio del programma, suddivise equamente tra WEC e IMSA, ma ha ora confermato che i piani sono in ritardo, dopo aver dichiarato in precedenza che difficilmente avrebbero corso alla 24 Ore di Daytona.

"Ci sono problemi alla catena di fornitura - ha dichiarato Urs Kuratle, direttore di Porsche Motorsport - I nostri clienti sapevano tutti, quando hanno firmato i contratti, che le auto sarebbero state consegnate nell'aprile del prossimo anno, e che avrebbero saltato Daytona, Sebring, Long Beach e Portimao dei rispettivi calendari".

"Non ci piace questo fatto, non piace ai clienti e nemmeno alle Federazioni, ma le cose stanno così. Lo abbiamo comunicato abbastanza presto, e in pratica è ancora così".

"Le vetture saranno pronte alla fine di aprile, in questo momento siamo in contatto con i clienti perché vogliamo ovviamente portarli il prima possibile sulle auto. I rappresentanti dei clienti sono presenti nel paddock questa settimana, si sono uniti a noi durante i test precedenti e quando costruiremo le macchine saranno lì per capirle il più possibile".

Oltre a Jota e JDC-Miller, anche Proton Competition avrà due mezzi, uno in IMSA e l'altro nel FIA WEC.

Ciò significa che la prima volta che si potrebbe vedere una 963 cliente sarà alla 6 Ore di Spa del WEC alla fine di aprile con Jota, anche se Kuratle non ha potuto confermarlo. La prima gara IMSA per JDC-Miller sarà probabilmente a Laguna Seca a metà maggio.

"Non c'è ancora una data per ogni vettura, ma sarà ad aprile, ma è sempre stato così".