Porsche: la 963 LMDh ha girato a Monza in due esemplari La Casa tedesca e i tecnici del Team Penske, come previsto da programma, si sono recati in Brianza per continuare le prove di sviluppo e per la prima volta le vetture in pista erano due; quella nuova ora verrà spedita negli Stati Uniti, in attesa di capire se ci sarà l'esordio nel WEC in Bahrain.