Peugeot: l'uscita di Rebellion non ostacolerà il progetto hypercar

Finot ha dichiarato che l' annuncio shock della società svizzera di terminare tutte le attività legate al mondo degli sport motoristici dopo la 24 Ore di Le Mans di quest'anno non ha avuto alcun impatto sulle prime fasi dello sviluppo del contendente a motore ibrido di Peugeot, che si contenderà il mondo FIA 2022/23 Stagione del campionato endurance .

Ha spiegato che il ruolo di Rebellion nella partnership doveva essere limitato alla gestione del team di gara stesso e che questa funzione sarà assunta da Peugeot Sport.

Lo sviluppo della vettura dovrebbe essere svolto internamente alla base di PSA Motorsport a Satory, con una prima uscita in pista ora prevista per l'ultima parte del 2021.

"Stiamo continuando con il programma quando è stato lanciato", ha detto Finot a Motorsport.com. "Come parte della partnership con Rebellion, era previsto che avrebbero assunto la direzione del team. Quindi stiamo assumendo la gestione del progetto da Peugeot Sport.

"La gestione del progetto del programma sarà sotto la completa responsabilità di Peugeot Sport, che è il cambiamento essenziale.

“L'intervento di Rebellion in termini di attività operative sarebbe iniziato nel momento in cui iniziamo a correre, cioè entro il 2022. Al momento, nelle attività di sviluppo del progetto e per lo sviluppo tecnico, non vi è alcun coinvolgimento di Rebellion nel programma.

“Per ora, siamo concentrati sul progetto e sullo sviluppo tecnico. L'auto inizierà a funzionare durante le vacanze o nell'autunno del 2021. "

Finot ha anche chiarito che la decisione di Rebellion non influirebbe negativamente sul budget del progetto.

"Stiamo mantenendo il flusso di budget come previsto", ha detto. "L'impatto del marchio Peugeot non ha alcun impatto e il contributo dei nostri partner, principalmente Total".

In seguito all'annuncio di Rebellion, Peugeot ha pubblicato un tweet con una versione rivista dell'immagine concettuale che aveva rivelato per la prima volta l'anno scorso, con la rimozione del marchio dell'azienda svizzera.

Finot ha anche rivelato che Peugeot ha stretto un accordo con Ligier per lo sviluppo aerodinamico del suo nuovo sfidante WEC.

"Abbiamo anche avviato il progetto e abbiamo già iniziato lo sviluppo dell'aerodinamica della vettura in una partnership di subappalto con Ligier", ha affermato.