Peugeot: la decisione sulla vettura WEC entro fine marzo

La Casa francese sta infatti valutando anche il passaggio ai prototipi che grazie all'accordo tra IMSA Weather SportsCar Championship e WEC potranno correre assieme nel 2021/22.

Jean-Marc Finot, capo del motorsport di PSA: "Il nostro obiettivo riguarda i regolamenti hypercar, ma stiamo valutando anche la LMDh. Può essere interessante, ma alcune condizioni non possono mancare".

La decisione della Casa del Leone verrà presa poco dopo l'incontro del 20-21 marzo tra IMSA e WEC sulle LMDh, in vista del suo rientro nelle corse internazionali nel 2022.

"Dobbiamo prendere una decisione entro fine marzo in base a come verranno ratificati i regolamenti se vogliamo rimanere nei programmi".

La scelta di Peugeot si baserà sul miglior regolamento che le consenta di puntare a vincere nel WEC, ma anche sulla buona riuscita in termini di marketing legati ai due regolamenti che garantisca una equità tra LMDh e Hypercar.

"Bisogna che tra LMDh e LM Hypercar ci siano stessi pesi, aerodinamica, specifiche e potenza. Senza di queste, sarà dura definire tra essere un Balance of Performance".

Finot ha spiegato che si dovrà lavorare bene sui pesi delle Hypercar, che dovrebbero pesare 1100kg, mentre le attuali LMP2 sono sui 930kg.

"La cosa interessante per il campionato è la libertà del design aerodinamico che mette in risalto le abilità in termini di gestione del powertrain. Se le componenti saranno le stesse, non sarà un problema enorme, dipende dai criteri che verranno utilizzati sulle decisioni".

Peugeot aveva già annunciato la collaborazione con la Ligier per l'aerodinamica.