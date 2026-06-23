Obbligatorio nuovo carburante e pneumatici sostenibili per le GT3 dal 2028
Proseguono le direttive della FIA riguardo la sostenibilità, con il Consiglio Mondiale che ha approvato l'utilizzo di benzine e pneumatici con percentuale di materiali di recupero o sostenibili, come già accade nel WEC.
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
Fra le decisioni prese dal Consiglio Mondiale FIA riunitosi oggi a Macao, c'è anche l'approvazione del nuovo regolamento tecnico riguardante le vetture GT3, con modifiche che entreranno in vigore nel 2028.
Mantenendo la linea di sostenibilità precedentemente definita dalla Commissione GT, in tutte le categorie dedicate alle Gran Turismo derivate di serie ci sarà l’obbligo di utilizzare esclusivamente carburante sostenibile, prendendo spunto da quanto effettuato con la FIA GT World Cup nel 2024.
A questo si aggiunge anche il punto che concerne gli pneumatici utilizzati nelle competizioni GT3, i quali dovranno contenere almeno il 20% di materiali sostenibili, di origine biologica e/o riciclati, come già farà Goodyear per la Classe LMGT3 del FIA WEC, pronta a realizzare gomme con il 66% di materiali sostenibili nel triennio 2027-2028-2029, in seguito al rinnovo del contratto annunciato la settimana scorsa a Le Mans.
"Queste modifiche rappresentano il passo successivo nella strategia a lungo termine della FIA volta ad aumentare la sostenibilità nelle gare GT, mantenendo al contempo gli attuali livelli di prestazioni, costi e competitività all’interno della classe", recita la nota ufficiale della Federazione a corredo dell'annuncio.
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