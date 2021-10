Nico Muller e René Rast primi piloti Audi per la LMDh

Nico Muller primo pilota Audi per la LMDh



Lo svizzero ha annunciato la firma per il nuovo progetto nei prototipi dei Quattro Anelli, dunque lo vedremo in azione a Le Mans e nelle altre maggiori gare della categoria per dare l'assalto al successo assoluto.

Nico Müller e René Rast sono i primi piloti ufficializzati da Audi Sport per il progetto LMDh che li vedrà assieme in azione dal 2023 nel FIA World Endurance Championship e alla 24h di Le Mans.

Per primo, è stato lo stesso svizzero ad annunciare la firma per l'avventura con il prototipo di nuova generazione che segna il ritorno dei Quattro Anelli in questa categoria, dopo i gloriosi anni di successi con la LMP1.

"Davanti a noi abbiamo mesi molto importanti di grandi preparativi - ha scritto Müller sui social - Si avvera il mio sogno di poter correre alla 24h di Le Mans e competere per la vittoria assoluta con Audi".

“Conoscendo il marchio, sappiamo l'impegno richiesto per Le Mans, dove si combatte per il successo - ha aggiunto parlando con Motorsport.com - Ovviamente non sarà come in passato, c'è un BoP e bisognerà essere preparati".

"Si potranno svolgere solamente un paio di test, quindi bisogna sfruttare subito ogni momento. Per questo penso che sarà un anno davvero impegnativo con le prove che ci attendono”.

Il 29enne ha appena portato a termine una deludente annata nel DTM con la R8 LMS del Team Rosberg ed è portacolori di Ingolstadt da diverso tempo, con impegni in Formula E e varie corse endurance GT. Nel 2019 e 2020 ha lottato per il titolo DTM con l'allora RS 5 'Class 1' del Team ABT Sportsline, perdendolo proprio per mano di Rast.

Il tedesco, dopo aver dominato in lungo e in largo nella serie tedesca, quest'anno è stato 'spostato' da Audi in Formula E e in alcuni impegni con le GT3.

“René Rast e Nico Müller sono attualmente fra i migliori piloti sul mercato, e sono molto contento di averli con noi nel futuro - ha dichiarato Julius Seebach, responsabile di Audi Sport - A parte le loro prestazioni in pista, sappiamo che possono aiutare il team a crescere. In questo modo potremo iniziare a lavorare con loro sul nostro ritorno a Le Mans".

L'Audi ha scelto il telaio Multimatic per la sua LMDh e potrà rientrare nella Classe Hypercar del Mondiale Endurance, oltre che partecipare all'IMSA.