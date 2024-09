Muller punta a continuare nel WEC, anche se la priorità è la FE

Nico Muller punta a continuare la sua carriera nel FIA World Endurance Championship quando si unirà a Porsche il prossimo anno per prendere parte alla Formula E con Andretti.

L'attuale pilota Peugeot ha sottolineato che il suo impegno principale del 2025 sarà nella serie elettrica, ma ha espresso il desiderio di correre nel WEC o di perseguire altre opportunità nel campo delle sportscar con il costruttore tedesco, che lo ha ingaggiato come pilota ufficiale per il prossimo anno.

"Mi piacerebbe continuare a fare entrambe le cose - ha detto Muller in occasione del round WEC di Austin dello scorso fine settimana - L'obiettivo sarà la FE: è il primo programma su cui mi sono impegnato".

"Ma se ci fosse la possibilità di rimanere qui e di partecipare al WEC in Hypercar, sarebbe lo scenario ideale. La porta è aperta per fare altre cose oltre alla FE".

Lo svizzero, che si è unito alla Peugeot dall'ultima gara della stagione 2022, ha insistito sul fatto che le discussioni su un programma più ampio con Porsche non hanno ancora avuto luogo.

"Non abbiamo ancora parlato di quali siano le opzioni e di come procederemo".

Porsche ha lasciato intendere che Muller potrebbe avere un ruolo più ampio oltre alla FE quando ha annunciato il suo ingaggio e il suo programma con Andretti a luglio.

"Annunceremo in un secondo momento se e in quali altre serie Nico guiderà per Porsche", ha dichiarato il capo di Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach.

Un programma completo nel WEC con la squadra ufficiale Penske Porsche Motorsport sembra improbabile.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Nico Muller Foto di: Andreas Beil

Per il 2023, la Casa di Weissach ha chiesto ad Antonio Felix da Costa di abbandonare il suo programma con Jota per concentrarsi sul suo assalto alla FE con il team ufficiale.

Rimane anche un conflitto di date tra i calendari FE e WEC: il round FE di Berlino coincide con Interlagos nel WEC.

La 24 Ore di Le Mans potrebbe essere una possibilità per Muller, se Porsche decidesse di far correre una terza 963 LMDh ufficiale in Francia per la terza stagione consecutiva.

"Se mi chiedessero di tornare a Le Mans, direi di sì. È in cima alla lista dei miei desideri".

Le uscite con il team privato Proton nella classe Hypercar potrebbero essere un'altra opzione.

Muller ha anche rivelato il desiderio di ampliare la sua esperienza nell'IMSA, dove la sua unica apparizione precedente è avvenuta in LMP2 alla 24 Ore di Daytona del 2022 con la High Class Racing.

"L'IMSA ha molti tracciati di vecchia scuola ed è qualcosa che mi piacerebbe scoprire un po' di più. Ci sono delle similitudini con la FE, perché si discute molto meno di mettere le quattro ruote dall'altra parte delle linee bianche, anche perché le vie di fuga sono meno ampie rispetto ai tracciati di Formula 1 visitati dal WEC".

"Correre con la 911 GT3-R è un'altra opzione", ha aggiunto il rossocrociato, che ha avuto successo al volante delle GT3 durante i suoi nove anni di permanenza in Audi.

Tra i suoi risultati di spicco figurano la vittoria alla 24 Ore del Nurburgring nel 2015 e un paio di podi e altri due piazzamenti nei primi sei posti nella 24 Ore di Spa. L'anno prossimo il Nurburgring si scontra con la gara FE di Giacarta, ma Muller sarebbe libero di partecipare a Spa per la tappa del GT World Challenge Europe.

Muller ha anche rivelato che correre nella serie di auto turismo Supercars in Australia è nella sua lista dei desideri.

"Mi piacerebbe andare in Australia e provare una delle Supercar. Spero sicuramente di fare altre cose interessanti oltre alla FE l'anno prossimo".