McLaren: nessuna fretta di correre nel WEC e in Formula E

La McLaren non ha fretta di prendere una decisione riguardo un suo coinvolgimento in altre serie.

Motorsport.com ha partecipato ad una tavola rotonda nella quale l'AD Zak Brown ha spiegato quali sono le strategie future del marchio inglese.

Da tempo, infatti, si parla dell'ingresso nel FIA World Endurance Championship e in Formula E della scuderia di Woking, ma bisognerà attendere almeno fino ai primi mesi del 2022 per saperne di più.

"Direi che ci prenderemo ancora un paio di settimane per decidere, ma penso che realisticamente arriveremo a qualcosa nel primo quadrimestre del 2022 - dice Brown - Ad oggi siamo a posto, per come agiamo siamo abituati ad impegnarci in qualcosa solo quando c'è la giusta preparazione tecnica in merito".

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Per questo dico che sia per la Formula E che per il WEC bisognerà attendere ancora un po', dato che attualmente non siamo ancora in grado di prendere una decisione".

Brown ci ha tenuto a sottolineare i tanti impegni che la McLaren attualmente ha in essere, dunque non c'è motivo per mettere ulteriore carne al fuoco, nonostante una dichiarazione di volersi impegnare in Formula E era già stata resa nota tempo addietro.

"Per fare un nuovo campionato dovremmo sentirci a nostro agio come lo siamo oggi in IndyCar, Formula 1 ed Extreme E. Per quest'ultima serie abbiamo appena completato un paio di giorni di test, mentre per la IndyCar stiamo preparando una terza macchina in vista del 2023".

"Capisco che la gente voglia saperne di più e mi scuso per i ritardi, ma ora è troppo presto per parlarne".