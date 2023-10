Licenze piloti FIA: ecco i cambiamenti per il 2024

La FIA ha pubblicato l'elenco dei cambiamenti previsti per il 2024 riguardo al tipo di licenza dei piloti.

Come ogni anno, la Federazione Internazionale stila la lista dei conduttori di tutte e quattro le categorie previste, ossia Bronze, Silver, Gold e Platinum.

Motorsport.com aveva spiegato alcuni mesi fa il procedimento adottato, con decisioni prese in base ad alcuni criteri ben precisi, tenendo conto di età, risultati ottenuti e rendimento nel corso delle gare cui si prende parte.

Questo lavoro è molto importante perché consente non solo ai piloti di aver riconosciuto un determinato livello, ma anche di poter operare sul fronte degli equipaggi, che nel mondo delle corse GT e prototipi, oltre che endurance in particolar modo, sono la linfa vitale degli iscritti.

Solitamente ci si divide in formazioni PRO, PRO-AM o AM e ogni campionato decide sulle proprie esigenze come mischiare i piloti in base alle licenze di cui dispongono.

Parliamo in primis di FIA World Endurance Championship ed IMSA SportsCar Championship, ma anche di GT World Challenge e tutte le serie organizzate da SRO Motorsports Group, oltre che ELMS, 24H Series e campionati di tutto il mondo, sia internazionali che continentali o nazionali.

La FIA ha emesso le proprie decisioni per l'anno prossimo e tutti i piloti che volessero chiedere una revisione hanno tempo una settimana per presentare la documentazione.

Non è una cosa scontata perché in tutto il mondo ci sono conduttori che lavorano anche come istruttori sfruttando la propria licenza, andando ad affiancare colleghi meno esperti con cui formano equipaggi. Vedersi cambiare la categorizzazione potrebbe costringerli a rinunciare a determinati impegni, dato che non tutti i campionati adottano lo stesso tipo di abbinamento per le loro Classi.

Vediamo in dettaglio chi, nel 2024, salirà di categoria, passando a quella superiore.

Azione di gara Photo by: Porsche

Da GOLD a PLATINUM

Nick Cassidy

Henrique Chaves

Jake Dennis

Christian Engelhart

Mitchell Evans

Ross Gunn

Ayhançan Guven

Scott McLaughlin

Sandy Mitchell

Ritomo Miyata

Chaz Mostert

Pato O’Ward

Alex Palou

Thomas Preining

Cameron Waters

Da SILVER a GOLD

Rui Andrade

David Beckmann

Will Brown

Anton De Pasquale

Broc Feeney

Declan Fraser

Michelle Gatting

Sean Gelael

James Golding

André Heimgartner

Tim Heinemann

Brodie Kostecki

Jack Le Brocq

Edoardo Liberati

Vlad Lomko

Gilles Magnus

Tadasuke Makino

Joseph Mawson

Cooper Murray

Seita Nonaka

Jusuf Owega

Maximilian Paul

Matthew Payne

Riccardo Pera

Josh Pierson

Thomas Randle

Christian Rasmussen

Marino Sato

Clemens Schmid

Nolan Siegel

Kyffin Simpson

Casper Stevenson

Kay Van Berlo

Nicolas Varrone

Thierry Vermeulen

Da BRONZE a SILVER

Ahmad Al Harthy

Kevin Boehm

Sarah Bovy

Akira Iida

Salih Yoluç

Atmosfera nella pitlane Photo by: SRO

C'è poi chi compie anche il percorso inverso, ovvero viene 'declassato'; non si tratta obbligatoriamente di una punizione, bensì di adattare - come dicevamo sopra - la licenza considerando gli impegni assunti e i risultati centrati nel corso delle ultime stagioni da parte dei diretti interessati, i quali non sempre sono attivi per tutto l'anno e quindi possono risultare avere meno esperienza in confronto ad altri colleghi.

Da PLATINUM a GOLD

Tomas Enge

Da GOLD a SILVER

Antonin Borga

Rahel Frey

Wolf Henzler

Antoine Leclerc

Steve Owen

Nelson Panciatici

Max Papis

Da SILVER a BRONZE

Lorenzo Casè

Sébastien Dumez

Casper Elgaard

Tanner Foust

Toby Grahovec

Hubert Haupt

Adam Isman

Steve Kirsch

Darren Law

Stéphane Léméret

Sébastien Rambaud

Nicholas Risitano

Jack Roush

Stéphane Tribaudini

Alban Varutti

Bo Yuan

Licenze piloti 2024: l'elenco FIA