Lequin: "Glickenhaus nel WEC deve fare tutte le gare 2022"

L'AD del WEC, Frédéric Lequien, ha rivelato ciò dopo i numerosi commenti espressi da Jim Glickenhaus, che vorrebbe correre solo con un programma ridotto per la sua 007 LMH nel 2022.

"Se vuole correre a Le Mans, deve farlo con almeno una macchina impegnata in tutta la stagione, questo è molto chiaro" ha detto Lequin a Motorsport.com.

"Non vogliamo sembrare pretenziosi, ma siamo un campionato Mondiale FIA, il che significa che dobbiamo seguire delle regole. E' giusto anche nei confronti degli altri concorrenti".

Lequien ha spiegato anche che qualsiasi seconda iscrizione di Glickenhaus per i round del WEC o per Le Mans dovrebbe comunque essere valutata dai relativi comitati di selezione.

"È chiaro che questo potrebbe essere possibile, ma il team deve avere una macchina al via di tutte le gare. Allo stesso tempo, mi è dispiaciuto molto non vederli al via di tutti gli eventi di quest'anno".

Lo stesso Jim Glickenhaus ha però ribadito che non ha intenzione di fare tutte le gare, come accaduto nel 2021.

"Il nostro obiettivo è di essere a Sebring e Spa prima di Le Mans e sicuramente avere due auto alla 24 Ore - ha detto a Motorsport.com - Vorremmo andare a Monza dopo Le Mans e continuare a correre nel WEC, ma ciò che accadrà dipenderà dal Balance of Performance. Se otterremo un giusto BoP lavoreremo con i nostri partner e sponsor per cercare di fare il resto del campionato".

Infine Lequin ha ribadito che l'iscrizione non sarà garantita a tutti, visto che arriveranno una marea di auto nuove dei vari costruttori.

"Sarà da valutare, ma è molto difficile che tutti trovino spazio, non possiamo accontentarli a prescindere e questo l'ho già fatto presente".