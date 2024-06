Le Mans | Ye, sogni e certezze: "La Ferrari può fare tripletta"

E' subito sorridente e gentilissimo Yifei Ye quando ci incontriamo nella Sala dei Trofei presso la sede di Ferrari Endurance e Corse Clienti in quel di Maranello.

Gli brillano gli occhi quando si parla del mondo del Cavallino Rampante: lui, primo cinese ad aver firmato un contratto da ufficiale con la squadra emiliana, per la prima volta al volante di una vettura della Casa di Enzo Ferrari.

Nativo di Xi'an, la domenica della 24h di Le Mans avrà il privilegio di festeggiare il suo 24° compleanno a bordo della 499P #83 preparata da AF Corse e condivisa con Robert Kubica e Robert Shwartzman in questa sua nuova avventura nel FIA World Endurance Championship.

Molto gentile, ma anche spigliato Yifei, spiegandoci che la pronuncia corretta del suo nome è appunto 'ifèi' e mostrandosi interessato ai discorsi che scambiamo con gli addetti stampa Ferrari e i video-operatori (perché c'è un retroscena di tutto ciò che poi vi racconteremo) prima di cominciare la chiacchierata su questa sua nuovissima sfida in Rosso.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: JEP / Motorsport Images

"Lo scorso anno ero nel WEC da avversario della Ferrari e durante la stagione abbiamo cominciato a conoscerci e a parlare; hanno mostrato un particolare interesse nel volermi in squadra ed io stesso ho potuto vedere la competitività della 499P, l'auto che ha vinto Le Mans", comincia a raccontarci Ye, che sul finire del 2023 ha prima cominciato ad avvicinarsi alla Ferrari, per poi perfezionare l'accordo una volta concluso quello con Porsche Motorsport Asia Pacific.

"Alla fine siamo riusciti a trovare l'accordo ed ora sono vestito di Rosso, posso correre con il marchio di maggior successo, più prestigioso e conosciuto del motorsport e sono il primo cinese a farlo, il che è eccezionale perché so che è il sogno di tanti piloti. Mi sto divertendo moltissimo a lavorare con tutte le persone di Maranello, i risultati per ora stanno andando bene e siamo pronti per la gara più importante dell'anno, Le Mans".

Quando hai provato per la prima volta la 499P?

"Il 29 gennaio sul circuito di Fiorano, era la prima volta che salivo su una Ferrari, una grande emozione. Entrare dentro la struttura e leggere la scritta 'Pista di Fiorano' all'ingresso mi ha fatto capire che cominciava un nuovo capitolo della mia carriera con una nuova squadra. Girare sul tracciato di casa Ferrari è stato molto bello, ha diverse curve e poche vie di fuga, il che ti obbliga a rimanere sempre molto concentrato. Fare questi primi giri con la 499P è stato molto utile, l'ho amata subito e mi ha dato modo di capire alcune cose prima di cominciare il campionato in Qatar".

Com'è guidare il modello Ferrari che ha vinto Le Mans, ma con una squadra privata?

"Anche se siamo la terza Ferrari, credo che ci siano potenziale e possibilità di vincere pari agli altri. Se riusciremo ad imporci noi sarà sicuramente bellissimo, ma alla fine l'obiettivo è avere comunque una Ferrari sul gradino più alto del podio e il sogno per Le Mans sarebbe fare una tripletta, così come in campionato. L'assistenza del team ufficiale ci aiuta a lottare per il vertice, anche grazie alle indicazioni che possiamo scambiarci con gli altri piloti ufficiali. E' grandioso che la Ferrari abbia tre vetture impegnate in una Classe così competitiva come la Hypercar, ci sono maggiori possibilità di provare a vincere".

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: JEP / Motorsport Images

Come ti trovi a lavorare con un pilota di grande esperienza come Robert Kubica?

"Avevo già condiviso una LMP2 con lui nel 2021 al mio primo anno nell'endurance, dove non conoscevo molto dell'ambiente. Abbiamo trascorso grandi momenti assieme e siamo riusciti a centrare subito bei successi in ELMS vincendo il titolo. A Le Mans abbiamo sfiorato il trionfo, ma purtroppo ci siamo fermati all'ultimo giro per un problema. Con Robert ho un grande rapporto, ha tantissima esperienza dagli anni in F1, ma anche dai rally e alcune idee che ci porta sono davvero interessanti. Inoltre è una bella persona e averlo in equipaggio è ottimo".

E poi c'è Robert Shwartzman...

"Sì, anche lui è pilota ufficiale Ferrari e ha avuto modo di provare le F1; questo è molto utile perché una Hypercar ha l'abitacolo piuttosto complicato e alcuni sistemi ricordano molto la F1, per cui poter lavorare con qualcuno come lui, ed alcuni ingegneri, che conoscono quel mondo è stato molto utile per imparare velocemente diverse cose".

Come valuti il vostro equipaggio?

"Credo che la nostra formazione sia molto forte e lo abbiamo dimostrato, ottenendo subito belle prestazioni e andando veloce. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare a fare bene il nostro lavoro, ma penso proprio che siamo pronti per Le Mans".

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: JEP / Motorsport Images

Quest'anno a Le Mans non ci sarà modo di pre-riscaldare le gomme; come cambia l'approccio?

"Alla fine è una regola uguale per tutti e dobbiamo solo cercare di gestire la situazione, anche se sarà difficile. Ovviamente non è il massimo, specialmente quando si corre di notte o ci si trova in condizioni di bagnato dopo la pioggia, potrebbe essere molto pericoloso scendere in pista con gomme fredde. Ma una regola è una regola, e va affrontata per quello che è, provando a scaldare gli pneumatici meglio degli altri nel giro d'uscita in modo da massimizzare le prestazioni in condizioni così ostiche".

Sei preoccupato?

"Per noi piloti è una grande sfida, specialmente di notte quando la visibilità è ridotta, oppure quando ci sono neutralizzazioni con Safety Car e Full Course Yellow, e le gomme si raffreddano, con il rischio di incorrere in forature perché la pressione si abbassa. Se prendi male un cordolo o colpisci un sasso, il rischio di rompere il battistrada è più elevato; diciamo che ciò rende tutto più imprevedibile, semplicemente dobbiamo cercare di fare il massimo che possiamo, tenendo ben a mente queste cose e preparandoci al meglio".

Dove e come puoi, o senti di dover migliorare il tuo stile di guida con la 499P?

"Con la limitazione dei test c'è poca possibilità di fare km ed è più difficile imparare in fretta, specialmente per me che sono al primo anno su questa vettura, che è molto complicata con il sistema ibrido all'anteriore, mentre lo scorso anno guidavo la Porsche che lo montava nel retrotreno. Questo cambia molto in frenata e come si recupera energia. Personalmente sto cercando di capire come massimizzare lo sfruttamento di questi dettagli di guida, ma alla fine una macchina è una macchina, e devi guidare gestendo freni e acceleratore. Penso che stia migliorando ogni volta che ci salgo sopra e mi sento sempre più fiducioso con tutte le sue caratteristiche. Trovo sempre più bello guidare la 499P".

A fine anno cosa ti renderebbe felice?

"Il mio obiettivo da pilota Ferrari è ottenere buone prestazioni, faccio semplicemente quello che mi viene chiesto, che si tratti di correre una gara o svolgere test. Quando abbiamo iniziato a parlare lo scorso anno, mi è stato presentato un progetto a lungo termine per me e ho sentito che mi volevano con loro realmente. Per questo non mi preoccupo di quello che succederà nei prossimi anni, ma voglio concentrarmi su me stesso e su ciò che devo fare ora per andare bene".

#83 AF Corse, Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Robert Shwartzman Foto di: Francesco Corghi

Prima di salutarci, però, non poteva mancare una sorpresa (così vi sveliamo il retroscena sopracitato): Yifei è un grande appassionato di lingue e appena saputo che sarebbe diventato pilota Ferrari si è subito cimentato anche con l'Italiano seguendo dei corsi online ogni qual volta ne abbia l'occasione.

Per essere dalle nostre parti solamente da una manciata di mesi, è già chiarissimo che è proprio portato per questi studi e il suo personalissimo saluto per i Tifosi Ferrari e gli appassionati di Motorsport.com verrà presto pubblicato sui nostri canali social: non perdetevelo!