Lamborghini: SC63 complete con Cairoli in IMSA e Mortara nel WEC

Matteo Cairoli ed Edoardo Mortata voltano pagina e dal 2024 affronteranno una nuovissima sfida tra i prototipi a bordo della Lamborghini SC63.

La Casa del Toro ha ufficializzato oggi di aver completato gli equipaggi per le sue LMDh griffate Iron Lynx che iscriverà al FIA World Endurance Championship e all'IMSA SportsCar Championship.

Mortara è reduce dalle esperienze in Formula E, in cui sarà impegnato anche nel 2024 con Mahindra, e in competizioni GT, e sarà a bordo della SC63 #63 che farà il suo esordio assoluto in Classe Hypercar del WEC assieme ai già ufficializzati Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Edoardo Mortara, Lamborghini Iron Lynx

"Sono felice di affrontare questo programma in LMDh nel FIA WEC con Lamborghini - ha detto il 36enne l'italo-svizzero - La 24 Ore di Le Mans ed il Mondiale Endurance erano due obiettivi che mi ero posto già da un po' di tempo".

"Quella che mi sta dando Lamborghini è pertanto un'opportunità incredibile. Il prossimo anno cercheremo di ottenere dei buoni risultati".

Dopo una carriera crescendo in Porsche, Cairoli ha scelto di chiudere il rapporto con la Casa di Weissach e accogliere a braccia aperte l'occasione presentatagli dal Toro di Sant'Agata Bolognese per salire sulla neonata LMDh della Classe GTP IMSA.

La classica 'offerta che non si può rifiutare' per il 27enne lombardo, spesso impiegato come tutor dei piloti gentlemen e a condurre le 911 GT3 e GTE nelle categorie più basse di campionati mondiali ed europei, nonostante velocità e prestazioni fossero decisamente superiori e meritevoli di qualche chance in più.

Ad attenderlo c'è ora il prototipo costruito su telaio Ligier e soprattutto l'avventura in Endurance Cup dell'IMSA assieme ai già confermati Andrea Caldarelli e Romain Grosjean.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Matteo Cairoli, Lamborghini Iron Lynx

"Voglio ringraziare Lamborghini, Giorgio Sanna e il team Iron Lynx per avere creduto in me ed avermi dato questa opportunità. Sono ovviamente pronto a dare il meglio di me stesso. Questo è un sogno che speravo da tempo si realizzasse", afferma il comasco.

"Realizzarlo con una Casa italiana come Lamborghini mi rende due volte felice. I test di Austin mi sono serviti a prendere maggiormente confidenza con la vettura per essere pronto per il prossimo anno. Sono già super carico".

Mortara e Cairoli, pronti anche ad essere impiegati con la Huracan GT3 EVO2 dove sarà necessario, avevano potuto provare una prima volta la SC63 nei test di Jerez de la Frontera ad ottobre, trovandosi immediatamente a proprio agio sulla vettura nero-verde, e in questa settimana è stato il sopracitato Circuit of the Americas teatro della prosecuzione dei lavori radunando insieme tutti e sei i piloti ufficiali di Lamborghini Iron Lynx.

"Sono entusiasta di accogliere Edo e Matteo nella nostra famiglia di Lamborghini SC. Entrambi portano velocità ed esperienza al progetto LMDh, offrendoci anche l’opportunità di impiegarli nelle gare e campionati GT3 più strategici", ha spiegato Giorgio Sanna, Capo del Motorsport per Lamborghini.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Mirko Bortolotti, Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean, Edoardo Mortara, Daniil Kvyat, Lamborghini Iron Lynx

Rouven Mohr, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini, aggiunge: "Il test di Austin conclude la fase di sviluppo della SC63. Siamo soddisfatti dello stato di maturità del progetto e lo abbiamo dimostrato a Daytona, segnando il miglior tempo nella prima giornata di prove. Colgo questa occasione per dare il benvenuto a Matteo ed Edoardo, che completano la formazione di piloti per la stagione 2024".

Andrea Piccini, Team Principal e AD di Iron Lynx, chiosa: "Dopo due test positivi a Daytona e al COTA, dove la vettura si è dimostrata competitiva e costante, è fantastico poter annunciare una formazione composta da così tanti piloti di talento".

"Non vediamo l'ora di dare il benvenuto nel team a Matteo ed Edoardo come piloti ufficiali di Lamborghini Squadra Corse e siamo certi che si inseriranno immediatamente nel nostro contesto".

"Sono veloci, esperti e professionali, e queste sono caratteristiche comuni a tutta la rosa di piloti, quindi non potremmo essere più soddisfatti di come si è formata. Abbiamo ancora molto lavoro da fare per essere pronti, ma non vediamo l'ora di finire gli ultimi preparativi e di iniziare la stagione".

Le due Lamborghini SC63 correranno con il #63 in entrambe le serie e si riuniranno per affrontare assieme la 24h di Le Mans in giugno; in quel caso, l'auto americana, che si distingue già dalla livrea con fascia bianca centrale sul muso anziché nera, vestirà il #19.