Lamborghini: Sanna lascia, il nuovo capo Motorsport è Rouven Mohr

Giorgio Sanna non è più il Capo del settore Motorsport di Lamborghini e il suo posto verrà preso per il momento da Rouven Mohr.

Una notizia che giunge come un fulmine a ciel sereno nell'anno di esordio della SC63 LMDh tra FIA WEC ed IMSA, dopo oltre un decennio di collaborazione tra l'ex-pilota romano e la Casa di Sant'Agata Bolognese, portata con tanta pazienza e lavoro ad essere protagonista nei campionati GT ed oggi pronta ad intraprendere anche una nuova avventura tra i prototipi, per non parlare della grande crescita avuta dal Lamborghini Super Trofeo.

Sanna non si era recato "per motivi personali", come giustificato dagli uomini del Toro, a Lusail per la 1812 km del Qatar del 2 marzo scorso, ma da qui a pensare che i vertici del Gruppo Volkswagen si trovassero addirittura costretti a rimpiazzarlo ce ne passava parecchio.

Invece ecco che nella giornata di oggi è arrivato il comunicato dell'abbandono del ruolo da parte del romano e che sarà Mohr ad ereditarlo 'ad interim'.

Giorgio Sanna, Head of Lamborghini Motorsport Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

"Automobili Lamborghini informa che in data odierna Giorgio Sanna ha rassegnato le dimissioni dell’azienda e del ruolo di Head of Motorsport, che ricopriva dal 2015", recita il comunicato ufficiale.

"Le funzioni di Head of Motorsport vengono assunte ad interim dal Dott. Ing. Rouven Mohr, già responsabile anche per il dipartimento motorsport, in qualità di Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini".

Il tedesco, tornato lo scorso anno in Lamborghini in qualità di Responsabile Tecnico dopo essere stato attivo in Audi Sport, negli ultimi mesi aveva incrementato la propria presenza agli eventi in cui le vetture emiliane erano impegnate con supporto ufficiale.

Festeggiati i 60 anni dalla sua fondazione nel 2023, ora Lamborghini si appresta ad affrontare nuovissime sfide, non solo dal punto di vista delle attività in pista, dunque, ma anche per quel che riguarda la gestione dietro le quinte di tutte le sue attività sportive.