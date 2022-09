Lamborghini LMDh: il motore sarà un biturbo V8 di Squadra Corse

Carica lettore audio

La Lamborghini Squadra Corse ha annunciato quelle che saranno le prime caratteristiche tecniche del suo prototipo LMDh con cui prenderà parte a FIA World Endurance Championship ed IMSA SportsCar Championship dal 2024.

Il Costruttore di Sant'Agata Bolognese ha anche pubblicato un altro bozzetto di come apparirà la vettura realizzata su telaio di Ligier Automotive con elementi in fibra di carbonio prodotti in Italia da HP Composites, caratterizzata dai fanali con il tipico profilo a freccia che si può apprezzare già sulle altre vetture dell'azienda.

Per l'esordio nella Classe Hypercar del FIA WEC e in Classe GTP dell’IMSA, Lamborghini ha optato per un motore biturbo 4 litri ad 8 cilindri a V di 90 gradi progettato e costruito in Emilia dai tecnici di Squadra Corse, stando sul peso minimo di 180kg come da regolamento.

Lamborghini LMDh Photo by: Lamborghini S.p.A.

Ad esso è ovviamente abbinato il sistema ibrido formato dall'ERS per il recupero dell'energia, motore elettrico MGU di Bosch Motorsport e batterie Williams Advanced Engineering per arrivare al massimo di potenza di 500kW (680CV). Il cambio è Xtrac P1359 a 7 rapporti.

Per il resto, gli uomini diretti dal responsabile Giorgio Sanna si atterranno ai termini delle normative tecniche che prevedono un peso minimo della macchina pari a 1030kg (esclusi carburante e pilota), con larghezza massima consentita di 2000mm, lunghezza di 5100mm e passo di 3148mm.

A guidare l'auto del Toro nei primi test di sviluppo saranno gli ufficiali Mirko Bortolotti ed Andrea Caldarelli, come annunciato in luglio.