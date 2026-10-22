WEC 24h di Le Mans

L'addio di Porsche alle Hypercar sembra certo: Penske cambierà marchio nel 2027 passando a Cadillac?

Il programma Hypercar di Porsche sarà presto definitivamente un capitolo chiuso? Cosa depone a favore dell'uscita dall'IMSA e come il team partner Penske potrebbe già passare a un'altra marca nel 2027

Sven Haidinger

Pubblicato: 22 ott 2026, 13:06

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#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich

Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Il programma ufficiale Porsche nei prototipi sarà presto definitivamente storia, mentre Penske tornerà a Le Mans con Cadillac? Come appreso da Motorsport-Total.com, testata gemella di Motorsport.com, dopo l'uscita dal WEC a fine 2025, Porsche si ritirerà anche ufficialmente dall'IMSA SportsCar Championship statunitense a fine 2027.

Questo ha a che fare con la decisione presa già un anno fa: secondo il contratto originario, infatti, Penske avrebbe gestito l'impegno ufficiale Porsche con il prototipo LMDh 963 ancora per un anno ciascuno nella serie IMSA e nel Mondiale Endurance WEC, prima della conclusione.

Nelle trattative sulla risoluzione, però, Porsche avrebbe deciso di terminare il programma WEC, comprese le prestigiose 24 Ore di Le Mans, già alla fine del 2025. In cambio, Penske ha potuto correre negli USA come team ufficiale Porsche per un anno in più rispetto a quanto inizialmente previsto.

Addio ai prototipi dopo il 2027? Come reagisce Porsche

Ciò aveva senso anche perché nel WEC ci si riteneva senza possibilità con il prototipo LMDh contro le superiori Hypercar LMH, mentre gli USA sono un mercato importante per Porsche. Ma come affronta Porsche la situazione attuale?

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Matt Campbell

Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

"Nel 2027 saremo al via nell'IMSA con il nostro programma ufficiale. Non commentiamo ulteriori speculazioni", afferma un portavoce Porsche su richiesta di Motorsport-Total.com, lasciando così senza commento la nostra ricostruzione, ma senza nemmeno smentirla.

Particolarmente interessante è soprattutto ciò che sta accadendo attualmente dietro le quinte in casa Penske: Roger Penske sta infatti valutando di tornare nel WEC, e a Le Mans, già quest'anno con una Cadillac schierata privatamente.

Questo ha senso, perché per l'89enne Penske poche cose contano più della vittoria assoluta nella classica di 24 ore della Sarthe. Finora questa manca nel palmarès del fortunato manager del motorsport.

Penske schiererebbe la Cadillac V-Series.R parallelamente al team Jota, che gestisce l'impegno ufficiale della controllata General Motors con due vetture. Oltre a Jota, nel 2027 anche Action Express parteciperà a Le Mans con una Cadillac. Il team di Wayne Taylor, invece, non ci sarà. Teoricamente, quindi, nella griglia di Le Mans ci sarebbe ancora posto per una quarta Cadillac privata, che potrebbe essere schierata da Penske.

Penske: cosa depone contro un'intera stagione WEC con Cadillac

La domanda, tuttavia, è quali conseguenze avrebbe un simile impegno: Penske può schierare parallelamente una Cadillac privata in un'altra serie, oppure ciò violerebbe il contratto con Porsche? E sarebbe addirittura un'opzione correre già nel 2027 nella serie IMSA con la Cadillac?

Secondo le informazioni di Motorsport-Total.com, un impegno di Penske con Cadillac a Le Mans nel 2027 è molto probabile, mentre sarebbe più difficile fare una stagione completa.

Penske könnte in Le Mans statt Wayne Taylor Racing mit dem Cadillac antreten

Foto: Rainier Ehrhardt

La dichiarazione di Porsche indica che anche l'impegno IMSA nel 2027 è sicuro e non c'è alternativa a Penske come team operativo. Questo non sembra indicare che la squadra statunitense passerà anticipatamente a Cadillac anche nella serie IMSA.

Non bisogna dimenticare che, in caso di uscita anticipata dal programma ufficiale, ciò non significherebbe automaticamente che la Porsche 963 scomparirà dalla serie IMSA. Il prototipo sviluppato da Multimatic, infatti, può continuare a essere schierato da team privati.

Porsche tornerà nel WEC con i prototipi?

E anche un possibile ritorno di Porsche con i prototipi nel WEC e a Le Mans non è escluso nel medio termine. Attualmente, infatti, sono già in corso colloqui su un nuovo regolamento per i prototipi che potrebbe entrare in vigore dal 2030 nel WEC e nell'IMSA. Invece di equiparare, come finora, i diversi concetti LMH e LMDh tramite la Balance of Performance, ci sarà un regolamento tecnico comune, che presumibilmente continuerà comunque a non poter fare a meno di una classificazione artificiale.

Cadillac e Porsche sono considerate forze trainanti in questo senso, anche se ciò non significa necessariamente un ritorno. "Non è stata presa una decisione su se, quando e come torneremo, ma siamo seduti al tavolo", conferma il responsabile di Porsche Motorsport Thomas Laudenbach.

"E quando un costruttore siede al tavolo per un regolamento tecnico, deve occuparsene dal punto di vista tecnico. Ed è quello che stiamo facendo." Tuttavia, non si sta lavorando a una nuova vettura.

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