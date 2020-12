La Porsche riporta Jani nel WEC, Wehrlein in Formula E

La Porsche ha annunciato la propria formazione di piloti ufficiali e giovani che schiererà nei campionati cui prenderà parte nel 2021.

Una novità importante riguarda il FIA WEC, dove saranno sempre due le 911 RSR-19 a correre, gestite dal Team Manthey. La #91 rimane riservata al nostro Gimmi Bruni, che condividerà il volante con Richard Lietz, mentre sulla #92 il confermato Kévin Estre avrà come compagno Neel Jani.

Lo svizzero viene spostato dalla Formula E, serie per la quale rimane riserva con la collaudatrice Simona De Silvestro, mentre al suo posto ci sarà Pascal Wehrlein, che diventa compagno di scuderia di André Lotterer.

Nel WEC, quindi, non vedremo più all'opera Michael Christensen, che assieme ad Earl Bamber, Laurens Vanthoor e Frédéric Makowiecki viene destinato al GT World Challenge Europe in supporto ai team clienti della Casa di Weissach.

Vanthoor sarà impegnato anche con Patrick Long in supporto alle squadre che corrono con le Porsche in Classe GTD dell'IMSA.

Come noto, Nick Tandy passerà alla Corvette per correre in IMSA l'anno prossimo, mentre non ci saranno più Patrick Pilet, Sven Müller e Dirk Werner fra gli ufficiali, dove troviamo invece il promosso Thomas Preining.

Julien Andlauer continuerà ad essere nel programma Young Professional ed Ayhancan Güven in quello 'Junior', con Jaxon Evans che verrà impiegato dove ci sarà necessità.

Infine, non è ancora stato definito un programma preciso per un impegno nel DTM, che come sappiamo dal 2021 utilizzerà le vetture GT3.

Piloti ufficiali Porsche

Gianmaria Bruni

Matt Campbell

Romain Dumas

Kévin Estre

Mathieu Jaminet

Neel Jani

Richard Lietz

Patrick Long

André Lotterer

Frédéric Makowiecki

Thomas Preining

Simona de Silvestro

Laurens Vanthoor

Pascal Wehrlein

Porsche Young Professional

Julien Andlauer

Porsche Junior

Ayhancan Güven