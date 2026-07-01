La nuova Oreca LMP2 pronta a nascere tramite le simulazioni di AVL Racetech

Oreca e AVL Racetech hanno raggiunto un accordo per lavorare assieme sulla creazione della nuova generazione di LMP2 che entrerà in azione nei prossimi anni.

Il Costruttore francese è tra quelli scelti dalla FIA per produrre il prototipo da competizioni endurance che andrà a prendere il posto delle attuali per il periodo 2028-2032 e con esso ecco il nuovo legame tecnico con l'azienda austriaca.

Questa si occupa di simulazioni avanzate e l'unione con il marchio transalpino aiuterà a mettere giù le basi per la vettura dotata di motore turbo che verrà battezzata Oreca 09, fornendo il software che consentirà una modellazione virtuale dettagliata delle auto da corsa permettendo agli ingegneri di analizzare l’impatto dei parametri del veicolo, delle modifiche all’assetto e delle condizioni ambientali su criteri chiave di prestazione.

In questo senso, parliamo di tempi sul giro, maneggevolezza, stabilità, comportamento degli pneumatici, fabbisogno energetico e l’efficienza nei consumi. Ciò consente di valutare i concetti tecnici in una fase più precoce, di convalidare le decisioni di sviluppo sulla base dei dati e di sbloccare sistematicamente il potenziale prestazionale.

“Oreca Motorsport è lieta di rafforzare il proprio legame con AVL Racetech, un punto di riferimento consolidato nel campo delle tecnologie di simulazione per il motorsport", afferma Rémi Taffin, direttore di Oreca Motorsport.

"La simulazione è diventata un fattore chiave per le prestazioni nelle competizioni moderne, non solo per accelerare lo sviluppo delle vetture, ma anche per supportare i team e i piloti durante l’intero ciclo di vita di un programma”.

"Unendo l’esperienza di Oreca nell’ingegneria delle auto da corsa con le soluzioni di simulazione avanzate di AVL Racetech, stiamo creando un ecosistema integrato per i nostri clienti, dalla simulazione a ciclo aperto a quella a ciclo chiuso. La nostra ambizione è migliorare le prestazioni, accorciare le curve di apprendimento e ottimizzare le nostre vetture in ogni fase dello sviluppo e dell’utilizzo".

"L’integrazione dell’Oreca 07 nella suite di simulazione di AVL rappresenta una prima pietra miliare, mentre la prossima generazione di vetture Oreca LMP2 sarà sviluppata ponendo la simulazione al centro del progetto, per garantire una transizione fluida e orientata alle prestazioni dalla 07 alla 09".

Guillermo F. Pezzetto, Direttore dello Sviluppo Prodotti e del Business Racing di AVL, aggiunge: "Siamo orgogliosi di annunciare la nostra collaborazione tecnica con Oreca, leader riconosciuto a livello mondiale e uno dei nomi più iconici dell’automobilismo moderno".

"Questa collaborazione, incentrata sulla simulazione avanzata della dinamica dei veicoli, è una chiara testimonianza del nostro impegno a lungo termine a essere presenti e competitivi ai massimi livelli dell’ingegneria motoristica".

"Dagli ambienti di simulazione professionali alle soluzioni all’avanguardia ‘Driver in the Loop’, questa collaborazione è pensata per garantire un impatto tangibile e misurabile. Accelererà i cicli di sviluppo di Oreca, ridurrà significativamente i rischi ingegneristici ed eleverà continuamente lo standard prestazionale di ogni auto da corsa che porta il nome Oreca".

Le nuove Oreca LMP2 potranno prendere parte a tutti i campionati dedicati, come ELMS, Asian LMS ed IMSA (qui entreranno in gara nel 2029), e anche alla 24h di Le Mans.