La ByKolles tornerà nel WEC a Spa e Le Mans

Il ritorno del team di Colin Kolles avverà in occasione della 6 Ore di Spa-Francorchamps e della 24 Ore di Le Mans, nelle quali andrà a rimpolpare lo schieramento di partenza della classe LMP1, che vedrà la riduzione al suo minimo storico nella prossima tappa di Austin, con solo tre vetture al via.

La ByKolles ha saltato quasi per intero la stagione 2019/2020 del WEC, per concentrarsi sul nuovo progetto Hypercar, che debutterà a Silverstone alla fine di quest'anno, ma non aveva escluso alcune partecipazioni nella stagione in corso.

Ora, la ENSO CLM P1/01 è in preparazione in vista delle gare di Spa e Le Mans, nelle quali dovrebbe portare al debutto alcune novità che testerà nelle prossime settimane. Il motore sarà il Gibson V8 da 4,5 litri.

Supponendo che la Ginetta tornerà in griglia una volta saltata la gara di Austin, dovrebbero esserci sette LMP1 in griglia a Spa e Le Mans, incluso anche il ritorno in pista della seconda Rebellion R-13.