Jordan King al posto di Ghiotto sulla Ginetta a Shanghai

King, che in questa stagione ha corso sia in Indycar che in Formula 2, prenderà il posto dell'italiano Luca Ghiotto sulla vettura #5, andando quindi ad affiancare Egor Orudzhev e Ben Hanley.

Sarà invariata invece la line-up della vettura #6, sulla quale si alterneranno Charlie Robertson, Mike Simpson e Guy Smith.

Ghiotto aveva fatto la sua prima apparizione con la Ginetta nella gara precedente del Fuji e successivamente aveva detto di essere in trattativa con la squadra per fare qualche altra gara, ma per ora il suo posto è stato preso da King.

Il britannico, che al momento è ottavo nella classifica di F2, aveva fatto il suo debutto nel FIA WEC lo scorso anno, disputando tre gare al volante della LMP2 della Jackie Chan DC Racing.

"Sono felice di avere l'opportunità di tornare nel WEC e, ancora di più, di farlo in classe LMP1 con la Ginetta-AER" ha detto King.

"Ho osservato molto da vicino gli sforzi che hanno fatto nella prima parte della stagione ed è chiaro che qui c'è un enorme potenziale. Spero di poterli aiutare a tirarne fuori ancora di più a Shanghai".

Lawrence Tomlinson, presidente della Ginetta, ha aggiunto: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Jordan in squadra".

"I suoi risultati dimostrano chiaramente che è veloce e la Ginetta ha molto da offrirgli. Avremo un pilota inglese su una vettura britannica, su un tracciato che dovrebbe mostrare il reale potenziale delle LMP1. Faremo tutto il possibile per permettere ai nostri piloti di lottare al meglio con i nostri avversari" ha concluso.