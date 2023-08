Isotta Fraschini: ordini quasi esauriti per la Tipo 6 LMH Pista

La presenza di Isotta Fraschini durante la tappa italiana del FIA WEC, il campionato mondiale per gare di durata, oltre a entusiasmare i tantissimi appassionati confluiti su Monza per assistere alla gara ha permesso di vedere in azione oltre la Tipo 6 LMH Competizione anche la versione Tipo 6 LMH Pista, destinata ai clienti che la vorranno per godersela in circuito e provare forti emozioni.

Saranno soltanto 25 le Tipo 6 LMH Pista che verranno costruite per quei clienti che le guideranno durante i “track days”, giornate a loro riservate per gustarne le prestazioni in assoluta sicurezza, con piloti istruttori a disposizione pronti a dare preziosi consigli.

Si tratta di bolidi che richiamano in tutto le versioni da corsa con addirittura una potenza maggiore combinata ad un peso ridotto, tutto questo perché non dovranno sottostare alle regole imposte per poter partecipare al WEC.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Pista Photo by: Isotta Fraschini

Morale, a disposizione dei fortunati proprietari ci saranno vetture capaci di un potenza superiore ai 1000 cavalli con un peso inferiore ai 1000 chilogrammi.

Portafoglio ordini 2024 quasi esaurito. Isotta Fraschini assicura la consegna di queste vetture in un arco di tempo di 12 mesi dal momento dell’ordine e a oggi la maggior parte della produzione prevista per il 2024 è già allocata. Le auto saranno allestite su misura dei futuri proprietari.

Sono previste attività in circuito collettive con copertura logistica e tecnica nei più importanti autodromi mondiali. Inoltre, a richiesta, sono previste anche attività individuali

Tipo 6 LMH Strada Sempre a Monza, è stato mostrato il modello in scala 1:2 della Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada, versione che sarà disponibile a partire dal prossimo anno e che verrà venduta per un uso stradale in quei Paesi che accettano le omologazioni dedicate.

Le prenotazioni della Tipo 6 Strada sono state aperte e anche in questo caso il tempo di attesa saranno di 12 mesi.